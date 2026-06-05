De Cristina Kirchner a Martín Menem: los mensajes del arco político para despedir al Indio Solari

Referentes de distintos espacios políticos despidieron al Indio Solari, tras conocerse su muerte, con mensajes que recordaron el legado del legendario músico y ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El artista fue encontrado sin vida este viernes en su casa en Parque Leloir y a lo largo de la jornada fueron varios los que se hicieron eco de la noticia.

Uno de ellos fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien dijo: "Despedimos hoy al ‘Indio' y la verdad es que despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino".

La ex presidenta Cristina Kirchner dejó como mensaje "vivir solo cuesta vida".

Vivir solo cuesta vida. pic.twitter.com/X4cwqCa5r2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 5, 2026

También del lado del peronismo escribió Alberto Fernández: "Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados".

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con... pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

"Y te fuiste... cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida. Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas... ¡seguiremos haciendo pogo en tu honor! ¡Hasta siempre, Indio querido! Sos leyenda", dijo Malena Galmarini, ex titular de AySA.

Quien también expresó su dolor fue el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzó, que sostuvo que "el Indio Solari fue mucho más que un músico". "Fue la voz de una parte de la Argentina que encontró en sus canciones identidad, pertenencia y rebeldía. Su legado seguirá vivo en cada generación que haga suyas esas historias. Acompañamos a su familia y a su pueblo ricotero", enfatizó.

El Indio Solari fue mucho más que un músico: fue la voz de una parte de la Argentina que encontró en sus canciones identidad, pertenencia y rebeldía. Su legado seguirá vivo en cada generación que haga suyas esas historias. Acompañamos a su familia y a su pueblo ricotero. pic.twitter.com/mCxAeoduBt — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) June 5, 2026

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, dijo: "Gracias por tanto rock, por tanta poesía y por haber convertido en palabras y música emociones, rebeldías y preguntas que marcaron a generaciones enteras. Para muchos de los que atravesamos la adolescencia y la juventud en los años 90, tus canciones fueron mucho más que música. Nos acompañaron en la escuela secundaria, en la construcción de los centros de estudiantes y en nuestros primeros pasos en la participación y el debate político".

"Tus letras nos acompañaron en ese camino de descubrir quiénes éramos y quiénes queríamos ser. También nos enseñaron que la poesía podía habitar el rock y que la cultura podía ser una forma de resistencia. Nos quedan tus canciones y una obra inmensa que nos seguirá acompañando. Y como cantaste tantas veces, ‘Un ángel para tu soledad'. Volá alto, Indio", agregó.

Del lado de La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó: "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida".

Además, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, con un escueto mensaje. "Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD".