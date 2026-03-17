Juana Repetto rompió el silencio sobre su ex y el parto de Timoteo: "Me tiene bloqueada, pero no es un padre abandónico..."

Tras el nacimiento de su tercer hijo, Juana Repetto comenzó un fuerte conflicto vinculado a su exmarido, padre del niño. Vale recordar que la joven había revelado hace unos meses que iban a tener al pequeño a pesar de no estar juntos. Tras compartir cómo atravesó los últimos días antes del parto, la llegada al mundo de Timoteo generó especulaciones sobre la presencia del padre en la vida del recién nacido, por lo que Juana salió a desmentir rumores. Lo hizo a su manera, con un extenso descargo en redes sociales, donde apagó incendios y, de paso, contó detalles de la relación con su ex.

Las vicisitudes de la vida, con esos giros misteriosos, confluyeron en un panorama peculiar: la llegada de un niño en una pareja separada. Juana Repetto atraviesa un presente convulsionado, con el nacimiento de Timoteo, hace un mes, como producto de un encuentro amoroso con su ex marido. Sebastián Graviotto se transformó en noticia por esa condición tan llamativa, pero principalmente por su ausencia en el parto de la hija de Nicolás Repetto. Una situación que activó enormes críticas. Y ahora el mediático se encargó de justificar su faltazo, en una entrevista con Agustín Rey.

Luego de esos dichos, Juana salió a la palestra y armó un descargo extenso, como es habitual a sus costumbres en redes sociales, con un video kilométrico, en el que realizó una defensa ultranza a Sebastián. En el arranque, la influencer confirmó que su ex le imposibilitó el contacto en Instagram: "Están todas con el tema de que Sebastián hizo una nota, pero me tiene bloqueada en su perfil y no puedo verlo". La aclaración llamó la atención, porque si bien están separados, comparten tres hijos en común y el bloqueo en redes resulta al menos curioso.

Después, Repetto corroboró que Sebastián cumple adecuadamente su rol y se encargó de desmentir a los que lo acusan de desentendido. "Quieren saber qué opino yo. Primero no es un padre abandónico, si es verdad que no está presente en muchos momentos porque trabaja afuera. Es otra discusión si es correcta o no esa elección, si podría trabajar acá. Es un tema aparte. No es un padre abandónico", sentenció, dejando en claro que la ausencia en el día a día no es lo mismo que el desinterés total.

"Me parece gravísimo tratar de abandonar un hijo, una cosa es que no pueda estar presente en algunos momentos por su trabajo, y otra cosa es abandonar a un hijo", exclamó. Así como ahondó en el sustento de vida de su ex: "Hoy es la posibilidad que tiene él de ingreso. Si nos manejaríamos igual es un tema aparte, no tiene nada que ver. Si yo haría lo mismo está lejos de ser un padre abandónico". Con estas palabras, Juana buscó correr el foco de la crítica y ponerlo en la complejidad de una separación con hijos de por medio.

Hasta que se refirió al punto más álgido, la decisión de no participar del nacimiento. "Estoy segura que él no fue feliz estando lejos de la llegada de su hijo", razonó, tratando de entender la postura de su ex en un momento tan sensible. Y luego lo valoró con cariño: "Él ama a los chicos, les pone mucho amor y voluntad. Estoy agradecida con el amor y la dedicación que le pone a su casa, que tengan lo que les gusta para comer, armarle el espacio para que se sientan cómodos". Así, entre bloqueos y ausencias, Juana dejó claro que la familia se construye de muchas maneras, aunque a veces duela.