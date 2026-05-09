Mirtha Legrand vuelve a la TV tras superar una bronquitis: ¿Quiénes son sus invitados?

Luego de permanecer algunas semanas alejada de la televisión por un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand regresará hoy como conductora de su histórico programa y retomará sus clásicas cenas.

Mientras tanto, Juana Viale continuará al frente de los almuerzos del domingo con una mesa marcada por el espectáculo, el deporte y las historias personales.

Retoma sus almuerzos tras superar la bronquitis

Luego de que su nieta cubriera su lugar durante las últimas emisiones, "La Chiqui" regresará esta noche desde las 21.30 hs tras superar una bronquitis que la obligó a estar en reposo. Lo hará con una mesa integrada por actores, artistas y figuras del humor.

Para su vuelta a la televisión, Mirtha recibirá a Mariano Martínez, Juan Leyrado, Fer Metilli y Elena Roger. La propuesta tendrá un perfil artístico, con invitados ligados al teatro, la televisión y la música.

Uno de los nombres destacados de la noche será el de Elena Roger, reconocida por su trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, quien actualmente protagonista de Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires en el Teatro San Martín.

La actriz y cantante compartirá la mesa con Juan Leyrado, que presenta la obra Sarmiento, la clase en el Centro Cultural de la Cooperación, donde interpreta al prócer argentino mientras intenta ordenar sus pensamientos frente al caos del presente.

También dirá presente Mariano Martínez, quien se convirtió en el conductor de La jaula de la moda. La mesa se completará con Fer Metilli, actriz y humorista.