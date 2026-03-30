"La Peña de Morfi" ultima detalles para su regreso con Carina Zampini: los detalles

"La Peña de Morfi" está más cerca de volver a la pantalla de Telefe. Tras la danza de nombres de famosas que podrían ocupar el lugar que dejó vacante Lizy Tagliani con su salida, se confirmó que Carina Zampini regresará a la conducción del ciclo dominical. Luego de que salga a la luz quiénes la acompañarán y en qué fecha se emitirá el formato, con polémica por su elección incluída, se conocen más detalles cerca de su estreno.

Según La Pavada de Diario Crónica, hoy en Martínez se hacen las fotos y la promo de "La Peña" que viene con Carina Zampini, primera conductora junto al recordado Gerardo Rozín, y Diego Leuco. La idea es salir el domingo 12 de abril en el horario de siempre. También se confirmó el elenco que la acompañará: Felicitas Pizarro, Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Santiago Giorgini. La producción ya invita a las figuras para esta décima temporada que promete ser una de las más comentadas.

Sin embargo, el desembarco de Zampini no cayó bien en parte del equipo. Según contó Juan Etchegoyen, varios trabajadores de la productora Corner manifestaron su malestar porque consideran que había otras opciones mejores. "Lo que me cuentan es que no ven para nada bien esta designación", expresó el periodista. La frase que repiten es contundente: "Juan, habiendo tantas conductoras". El malestar se extiende tanto en la productora como en el propio canal, y la elección de Zampini abrió una grieta que nadie esperaba.

El principal conflicto tiene que ver con el vínculo tenso que la actriz mantuvo en el pasado con Gerardo Rozín, creador del ciclo. Su relación no terminó en buenos términos y en 2016 Zampini se alejó del programa después de más de un año al frente. Para muchos trabajadores, traer a alguien que no cerró bien con el fundador del formato es una falta de respeto a la memoria del programa. "Había otras conductoras para llamar", insisten. Mientras tanto, el reloj corre y el domingo 12 de abril se acerca. "La Peña de Morfi" volverá con su conducción principal, pero con un clima interno que promete dar mucho de qué hablar.