Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro y confesó: "Fue una relación linda, sincera"...

Pablo Echarri se refirió con honestidad y sin vueltas a uno de los vínculos más recordados de su vida: su relación con Natalia Oreiro, con quien compartió seis años de pareja entre 1994 y 2000. Invitado a un programa de streaming, el artista sorprendió al repasar aquella etapa que definió sus primeros años en el medio. y contó detalles íntimos de aquel romance.

Consultado sobre el significado de Natalia Oreiro en su vida, Echarri no dudó ni un segundo. "Fue importante en mi vida, fue una relación... bueno, como decía, yo no he usufructuado esta fama de manera desmedida. Digo, conozco a compañeros que han salido con más mujeres, de hecho. Y yo he tenido relaciones largas". El actor dejó claro que él nunca fue de aventuras fugaces. Prefirió los vínculos profundos. Y con Natalia, fue justamente eso.

En charla con el programa de streaming "No tan pronto", sobre el vínculo con Oreiro, recordó cómo compartían el día a día en medio de la incipiente fama. "Con ella tuve una relación larga, fueron cerca de seis años. Y un momento yo me tomaba el bondi de Avellaneda los primeros tiempos y me volvía a Avellaneda a dormir y ella me acompañaba al colectivo. Ella vivía en una pensión, había llegado recién de Uruguay y vivía en una pensión. Fueron muchos años donde nos empezó a ir bien a los dos". La imagen de ambos jóvenes, caminando hacia el bondi, tiene una nostalgia que traspasa la pantalla.

La relación entre Echarri y Oreiro comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y transitaban sus primeros pasos en la televisión, con trabajos como extras en telenovelas y pequeños papeles. "Ella empezó de extra en ‘Inconquistable corazón'. Ahí la conocí, en la oficina de mi representante, Hugo Fredes. Y ahí tuvimos una relación de seis años y fue alguien importante y caminamos juntos esos primeros seis años".

Durante ese tiempo, los dos experimentaron el salto a la fama: Oreiro pasó de papeles secundarios a protagonizar "Muñeca Brava", mientras Echarri se consolidaba como galán en éxitos como "Los buscas de siempre" y "El desvío".

Ambos compartieron no solo el crecimiento profesional, sino también los desafíos de la exposición, la convivencia y la popularidad repentina. "Inclusive de seis años de mucho crecimiento de fama. Y bueno, éramos muy jóvenes", reconoció Echarri.

La pareja convivió durante una parte de la relación, pero nunca llegó a casarse ni a formar una familia. Siempre mantuvieron el respeto y el apoyo mutuo, incluso después de la separación. Sobre cómo define hoy ese vínculo, Echarri fue claro: "Terminamos bien, no nos frecuentamos, pero terminamos bien".

Consultado sobre los encuentros actuales, el actor aseguró: "Sí, claro, la saludo si la veo. Nos cruzamos siempre, nos hemos visto en algún premio, en Telefe, coincidido en algún momento, pero ya hace unos años. No nos hemos cruzado mucho, pero ¿por qué no? Al contrario". Aunque cada uno tomó caminos distintos -Echarri junto a Nancy Dupláa, con quien formó una familia, y Oreiro junto a Ricardo Mollo-, el respeto y el afecto por lo compartido siguen intactos.

"Obviamente, no nos frecuentamos, cada uno tiene su vida", cerró. Echarri mostró madurez y franqueza al hablar de este capítulo central de su historia. Sin rencores, con cariño y con una honestidad que se agradece. La dupla sigue despertando nostalgia, y estas declaraciones solo alimentan el cariño que el público les tiene. Una relación linda, sincera, que terminó bien. Como pocas.