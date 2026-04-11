Saramalacara presenta "Mataderos": el disco que convierte su historia en un manifiesto global

Hablar de Saramalacara es entrar en uno de los proyectos más innovadores y desafiantes de la música argentina actual.

Con una estética que cruza el trap, el cloud rap y el hyperpop, la artista construyó un universo propio donde lo digital, lo emocional y lo territorial conviven en tensión constante.

Desde sus inicios, su propuesta rompió moldes dentro de la escena, y con "Mataderos", su segundo álbum, da un paso decisivo hacia la consolidación internacional sin soltar sus raíces.

"Mataderos": un álbum de quiebre y consagración

El nuevo trabajo de la joven artista marca un punto de inflexión en su carrera. Con 17 tracks, el disco fue grabado en Los Ángeles durante 2025 y cuenta con la producción ejecutiva de Evar y Dayvan, colaboradores clave desde sus comienzos.

En este proyecto, la artista logra expandir su identidad sonora: mantiene sus atmósferas etéreas, la nostalgia y las melodías suaves, pero incorpora el filo y la energía del rage contemporáneo.

Además, se rodea de productores de peso internacional como F1lthy, Dylan Brady y nombres vinculados al universo de Playboi Carti, consolidando su entrada en el mapa global.

Entre el barrio y el mundo: el corazón del disco

"Mataderos" no es solo un título: es una declaración. El álbum gira en torno a una tensión constante entre el pasado y el presente, entre el origen y la expansión.

"Me parecía importante irme tan lejos de casa, hacer un disco con una major y aun así ponerle el nombre de mi barrio", expresó la artista.

Ese regreso simbólico a Mataderos, en Buenos Aires, atraviesa todo el proyecto: desde la nostalgia por la infancia hasta las contradicciones de crecer y proyectarse hacia el mundo.

Canciones como "SEÑAL DE DIOS", uno de los ejes del disco, reflejan ese universo emocional, mientras que tracks como "EN LA OCULTA" o "DESPACIO" profundizan en su historia personal y su ascenso dentro de la escena.

Un sonido global con identidad local

A lo largo del álbum, Saramalacara combina referencias internacionales con una fuerte impronta territorial.

En temas como "MILLIES PER DAY" aparecen imágenes sensoriales ligadas a su barrio, mientras que "MTD DREAMS" conecta con la memoria y la infancia.

La producción cruza géneros y climas: del hyperpop a la electrónica experimental, pasando por el trap más oscuro y el cloud rap, generando una experiencia sonora dinámica y envolvente.

Incluso en momentos más introspectivos como "1PM", la artista expone su vulnerabilidad, mientras que en "IK U GONNA DIG THIS" introduce un costado más lúdico y experimental.

De la escena local al mapa global

Con apenas 25 años, Saramalacara ya dejó una huella en la música argentina. Desde su paso por el colectivo Rip Gang hasta su consolidación como solista con Heráldica -reconocido entre los mejores discos latinos de 2024-, su crecimiento fue constante.

Ahora, con el respaldo de Interscope Records, su proyección alcanza una nueva dimensión.

"Mataderos" no solo amplía su alcance internacional: también reafirma una identidad artística que se nutre del barrio, la memoria y la experimentación digital.

Un manifiesto generacional

El nuevo álbum de la artista no es solo música: es un retrato crudo y poético de su recorrido. Entre la crudeza y la belleza, entre lo íntimo y lo global, la artista construye un relato que interpela a toda una generación.

Con este lanzamiento, se posiciona como una de las figuras más relevantes de la escena contemporánea y deja en claro que su proyecto no responde a etiquetas: las rompe.