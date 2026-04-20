La selección de discos elegidos por Ca7riel y Paco Amoroso que revela su esencia artística

En la escena musical actual, Ca7riel y Paco Amoroso se consolidan como una de las propuestas más auténticas y disruptivas.

Con una identidad que mezcla géneros, humor y una impronta artística muy marcada, lograron conectar con una audiencia que valora lo diferente y lo genuino.

En plena gira de presentación de su último trabajo, el dúo brindó una entrevista donde dejó al descubierto parte de su ADN musical al elegir discos que consideran fundamentales. Las respuestas no solo sorprendieron, sino que también reflejaron el contraste y la riqueza de sus influencias.

La elección de Paco: devoción por el k-pop

Por su parte, Paco Amoroso se inclinó por un sonido completamente distinto al que muchos podrían imaginar. Al momento de elegir, reconoció: "Es difícil elegir solo uno", pero finalmente destacó Get Up (2023), el segundo EP del grupo surcoreano NewJeans.

El artista explicó su fanatismo con total sinceridad: "Quizás sea la única banda k-pop por la que siento una devoción muy grande" y agregó: "Este disco es espectacular y lo escuché mucho con mis amigos".

Este trabajo, breve pero contundente, reúne canciones como "Super Shy", "ETA" y "Cool With You", combinando elementos del k-pop, el R&B y el UK Garage, en una propuesta moderna y cuidadosamente construida.

La elección de Ca7riel: una apuesta por lo clásico y experimental

En contraste total, Ca7riel eligió un clásico del rock progresivo: Relayer (1974), de la banda Yes. Sobre el álbum, comentó: "Es un álbum muy viejo que solamente tiene tres canciones nada más. Ellos son muy pesados: la primera canción dura como 20 minutos. Es música que no se puede bailar".

Sin embargo, su reflexión fue más allá de lo musical y se transformó en una declaración con peso propio:

"Es la muerte del robot, mi amor. En épocas donde la IA y los robots van a consumirnos y sacarnos todo lo que tenemos, ellos vienen a florecer porque el corazón está intacto y va a seguir siéndolo para siempre. Son ñoños y es difícil de comprender, sí. Pero hay que abrir tu corazón y tu mente y disfrutarlo".

Un disco que desafía los límites

Relayer es considerado uno de los trabajos más arriesgados de Yes, con una estructura compleja y una fuerte carga experimental. Su eje central, "The Gates of Delirium", propone una narrativa extensa inspirada en Guerra y paz, de León Tolstói, donde conviven la intensidad y la introspección.

El álbum se completa con "Sound Chaser", que incorpora elementos del jazz fusión, y "To Be Over", un cierre más melódico que equilibra la propuesta general.

Un presente que los encuentra en su mejor momento

Mientras tanto, su último disco, Free Spirits, recibió una valoración positiva por parte de la crítica internacional. El medio Pitchfork le otorgó un 7.8 y lo definió como "el disco que el dúo siempre quiso hacer", destacando su carácter cambiante y su capacidad para mantener al oyente en constante sorpresa.

Además, resaltaron la química vocal entre ambos artistas y su habilidad para fusionar talento con una estética descontracturada que no pierde identidad.

Dos caminos, una misma esencia

Las elecciones de Ca7riel y Paco Amoroso dejan en claro que no hay una única forma de construir su sonido. Desde el k-pop contemporáneo hasta el rock progresivo más experimental, el dúo demuestra que su esencia radica justamente en esa diversidad.

En un contexto donde la música tiende a encasillarse, ellos apuestan por romper estructuras y seguir explorando. Y es ahí, en ese cruce de mundos, donde encuentran su verdadera identidad.