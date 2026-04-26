Hernán y La Champions Liga regresan con "Y yo aquí", su primer single solista de 2026

Luego de un período marcado por colaboraciones con artistas del universo urbano, Hernán y La Champions Liga vuelve a apostar por su esencia con el estreno de "Y yo aquí", su primer lanzamiento solista de 2026.

El nuevo single retoma el ADN que convirtió al grupo en un clásico de la escena tropical: melodías pegadizas, letras cargadas de emoción y ese estilo inconfundible que supo atravesar generaciones. La canción pone el foco en el amor y la espera, con una narrativa en primera persona que conecta de forma directa con el público.

Hernán y La Champions Liga vuelve al formato solista con "Y yo aquí", una cumbia romántica fiel a su esencia

"Arrancar el año con una canción solista era algo que tenía muchas ganas de hacer. Las colaboraciones son hermosas y le dieron un aire nuevo a la banda, pero volver a lo nuestro, a esa cumbia romántica que nos identifica desde el primer día, es algo muy especial. ‘Y yo aquí' habla de eso que todos vivimos alguna vez: quedarse esperando, bancar a alguien, estar ahí", expresó Hernán Arbuco.

Este lanzamiento también marca el inicio de una nueva etapa para la banda, que ya anticipó próximos proyectos, entre ellos "La quiero a ella Vol. 2", una reversión de uno de sus mayores éxitos que contará con la participación de Ecko y Valen.

El grupo inicia una nueva etapa en 2026 con un lanzamiento que conecta con el amor, la espera y las emociones de siempre

Con más de 16 años de trayectoria, una lista de hits que incluye canciones como "Bésame", "Déjame entrar" y "No lo engañes más", millones de reproducciones en plataformas digitales y presentaciones en vivo que siguen convocando multitudes, Hernán y La Champions Liga reafirma su lugar como una de las bandas más queridas y vigentes de la cumbia argentina.

Mirá el nuevo videoclip de Hernán y La Champions Liga regresan "Y yo aquí"