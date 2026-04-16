Horóscopo: los signos que son más competitivos y no toleran perder

El destino de cada persona está escrito en las estrellas, y el horóscopo revela secretos que duelen pero ayudan a crecer. Entre los signos adictos al trabajo y los signos que son más egocéntricos se esconde una verdad: algunos nacieron para mirar al costado y medirse con el vecino. La competencia corre por sus venas. A veces los impulsa a la cima. Otras, los deja solos frente al espejo. Acá te contamos cuáles son y cómo manejarlos.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries vive cada día como si fuera una final del mundo. Necesita ser el primero en todo, desde levantar la mano hasta cruzar la meta. Eso lo vuelve explosivo. Su motor es la adrenalina de ganar, pero pierde amigos por el camino. Consejo: respirá hondo antes de convertir una charla en un duelo. Aprendé que a veces el segundo puesto también enseña.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo compite por el reflector. No soporta que otro brille más que él. Su ego se infla como globo y cualquier elogio ajeno le pincha la fiesta. Por eso siempre busca la forma de destacar, aunque tenga que pisar algún que otro callo. Consejo: soltá un poco el centro de atención. El éxito compartido no te apaga; te agranda. Dejá que otros también luzcan.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio no hace ruido, pero juega en otra liga. Su competencia es silenciosa y obsesiva. No le importa el aplauso fácil; le importa el resultado. Sube como cabra por la montaña sin mirar atrás. Eso lo convierte en un adicto al trabajo que se olvida de vivir. Consejo: frená un segundo. La vida no es una carrera de fondo sin descanso. Ganar no sirve si llegás vacío.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio compite con las sombras. No le gusta perder, pero menos le gusta que sepan que perdió. Guarda rencor como quien junta piedras para tirarlas después. Su rivalidad es intensa, magnética, a veces destructiva. Consejo: largá el control, Escorpio. No todo el mundo quiere tu puesto. Aprendé a festejar los triunfos ajenos sin sentir que te roban algo. La abundancia no es un juego de suma cero.