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LA PAVADA

Luisana Lopilato estrena "La caja azul", su primera película como protagonista y productora: los detalles

Según La Pavada de Diario Crónica, el thriller psicológico llegará a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

La carrera cinematográfica de Luisana Lopilato está en su punto más alto y la actriz parece no tener techo. La famosa se divide entre Canadá y Argentina para mantener el equilibrio entre trabajo y familia. En ese contexto, la artista está a punto de estrenar su primera película como protagonista y productora.

Según La Pavada de Diario Crónica, ya en Vancouver Luisana Lopilato, sus hijos, Noah, Alma, Elías y Vida, y su marido, Michel Bublé. Antes de viajar, negoció próxima película con Sbaraglia. Este viernes 17 de abril sale en plataforma "La caja azul" con Gustavo Bassani. En cuanto a la que protagoniza "Pepita, la pistolera" va a cines. Fue invitada a los Platino, pero no viajará a México.

Luisana Lopilato estrena "La caja azul" el 17 de abril en Amazón Prime Video.
Luisana Lopilato estrena "La caja azul" el 17 de abril en Amazón Prime Video.

Dirigida por Martín Hodara, la historia está ambientada en el universo de las aplicaciones de citas y sigue a Pablo (Bassani), un joven millonario que vive aislado en la Patagonia tras un accidente que marcó su vida. Su rutina cambia cuando conoce a Lara (Lopilato) a través de una app que propone un inquietante juego: intercambiar un misterioso objeto conocido como "la caja azul". A partir de ese encuentro, lo que comienza como una conexión íntima deriva en un entramado de sospechas, manipulación y tensión psicológica.

"Es un thriller donde ves a dos personajes en toda la película peleando por algo que realmente quieren y que están buscando. Hay que ver quién lo logra", adelantó Luisana Lopilato sobre la trama en "Los profesionales de siempre" (El Nueve), sembrando la intriga en el público.

Luisana Lopilato: todo sobre su película, sus hijos, su edad, Casados Con Hijos y Michael Bublé participantes


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