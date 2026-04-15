Luisana Lopilato estrena "La caja azul", su primera película como protagonista y productora: los detalles

La carrera cinematográfica de Luisana Lopilato está en su punto más alto y la actriz parece no tener techo. La famosa se divide entre Canadá y Argentina para mantener el equilibrio entre trabajo y familia. En ese contexto, la artista está a punto de estrenar su primera película como protagonista y productora.

Según La Pavada de Diario Crónica, ya en Vancouver Luisana Lopilato, sus hijos, Noah, Alma, Elías y Vida, y su marido, Michel Bublé. Antes de viajar, negoció próxima película con Sbaraglia. Este viernes 17 de abril sale en plataforma "La caja azul" con Gustavo Bassani. En cuanto a la que protagoniza "Pepita, la pistolera" va a cines. Fue invitada a los Platino, pero no viajará a México.

Luisana Lopilato estrena "La caja azul" el 17 de abril en Amazón Prime Video.

Dirigida por Martín Hodara, la historia está ambientada en el universo de las aplicaciones de citas y sigue a Pablo (Bassani), un joven millonario que vive aislado en la Patagonia tras un accidente que marcó su vida. Su rutina cambia cuando conoce a Lara (Lopilato) a través de una app que propone un inquietante juego: intercambiar un misterioso objeto conocido como "la caja azul". A partir de ese encuentro, lo que comienza como una conexión íntima deriva en un entramado de sospechas, manipulación y tensión psicológica.

"Es un thriller donde ves a dos personajes en toda la película peleando por algo que realmente quieren y que están buscando. Hay que ver quién lo logra", adelantó Luisana Lopilato sobre la trama en "Los profesionales de siempre" (El Nueve), sembrando la intriga en el público.



