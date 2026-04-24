Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto con un Fórmula 1: horarios, circuito y cronograma

Se viene el evento más esperado en mucho tiempo. Es que Franco Colapinto correrá este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026. En el mismo, el piloto argentino manejará por primera vez en nuestro país en una exhibición que planea simular un Gran Premio de la Fórmula 1 en todos los aspectos, incluido el monoplaza que conducirá.

El evento se desarrollará en Palermo, en la intersección entre las Avenidas Libertador y Sarmiento. El circuito irá desde Dorrego hasta Casares por Libertador, y hasta Figueroa Alcorta por la Aveninda Sarmiento, pero todas las tribunas estarán ubicadas en la zona del Parque Tres de Febrero y contará con dos sectores de Fan Zone en los que no habrá numeración para quienes hayan comprado sus entradas.

El circuito que se armó para la exhibición de este domingo en Palermo.

También habrá un sector de Hospitality que buscará simular a los de la Fórmula 1 con un paddock con áreas VIP justo detrás de los boxes en los que Colapinto hará las típicas paradas técnicas. Por último, tanto en la Plaza Intendente Seeber y en la Plaza Sicilia estará la zona pública a la que se podrá acceder sin entradas. Se espera que haya unas 500.000 personas.

La exhibición comenzará pasadas las 11 de la mañana, pero los ingresos se habilitarán desde las 8.30 para que la gente pueda entrar sin problemas, y desde la organización recomendaron ir con tiempo principalmente a aquellos que no tienen su lugar asegurado.

Franco Colapinto saldrá cuatro veces a la pista en diferentes momentos de la tarde para poder interactuar con el público, siendo la primera cerca de las 12.45 y la última sobre las 16, en el cierre del evento. En la última presentación recorrerá el circuito, que tendrá una extensión de 2400 metros, en un micro descapotable para saludar y despedirse de la gente.

El auto que usará Colapinto es el Lotus E20, modelo que usó Kimi Räikkönen en Lotus durante la temporada 2012. Estará ploteado con el diseño actual de los Alpine A526, y el gran atractivo es que usará un motor V8. También se subirá al legendario Mercedes-Benz W196, la Flecha de Plata, que utilizó Juan Manuel Fangio en las temporadas 1954 y 1955 de la Fórmula 1 donde fue bicampeón.

Cronograma de la exhibición de Colapinto con un Fórmula 1: