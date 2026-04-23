La foto inédita de Franco Colapinto con la que Alpine enloqueció a los fanáticos en la previa de la exhibición en Buenos Aires

La presentación de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires entró en su cuenta regresiva y Alpine, el equipo francés de Fórmula 1 que tiene al Nene en su formación, no se muestra ajeno a la exhibición del pilarense en nuestro país.

Little did this boy from Buenos Aires know what he is set to achieve this weekend. pic.twitter.com/2NJljAYHZl — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 23, 2026

En ese sentido, la escuadra Gala calentó la previa con una publicación que revolucionó a los fanáticos: a través de sus redes sociales, compartió una foto de Franco cuando niño. "Poco sabía este chico de Buenos Aires lo que está destinado a lograr este fin de semana", fue la frase elegida para arengar a su piloto de cara a la exhibición que se desarrollará en las calles de Palermo.

EL EVENTO QUE TENDRÁ A FRANCO COLAPINTO EN BUENOS AIRES

En el medio de un espectáculo, para el que se prevén shows musicales y mucha interactuación entre Colapinto y la gente, Franco saldrá a la pista pasado el mediodía con un Lotus de la temporada 2012 y luego pondrá en marcha la legendaria Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.

Los lugares para el acceso gratuito para los fanáticos serán la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia, que limita con el Jardín Japonés. Además, habrá pantallas distribuidas en Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, Figueroa Alcorta y Dorrego.