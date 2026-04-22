Franco Colapinto ya está listo para su exhibición con un Fórmula 1 en Buenos Aires: todos los detalles

Falta cada vez menos y Franco Colapinto ya tiene todo listo para hacer vibrar a la Argentina este domingo, con la exhibición que dará en la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un auto de Fórmula 1, en un evento que será multitudinario y que generó una enorme expectativa en toda la gente.

El trazado del road show que hará el piloto argentino fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos. En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertador y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.

Sin embargo, con esta última modificación el volante de Alpine en la Fórmula 1 recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El monoplaza que conducirá Colapinto será el Lotus E20 de 2012 (no puede usar el auto actual por una cuestión reglamentaria), impulsado por un motor Renault V8, en la que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 circule por las calles porteñas.

Pero además, durante la exhibición, Franco no solo conducirá el Lotus E20 con la estética de Alpine, sino que también girará a bordo del histórico Mercedes Benz W196, la legedaria "La flecha de plata", con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955.

Otro aspecto para destacar es que, aquellos que quieran circular por la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días, deberán tener en cuenta que se realizarán cortes en distintas avenidas debido a la preparación del circuito. De hecho hoy, a partir de las 9, habrá corte total en Avenida Iraola, entre Avenida Sarmiento y Avenida Infanta Isabel.

Mañana jueves se realizarán diversos cortes en Avenida del Libertador, el viernes se ocupará el carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED y el sábado se cortarán algunos tramos de Avenida Sarmiento y Libertador, además de varias calles aledañas.