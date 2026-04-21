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Atentos: confirmaron los ingresos para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires
El próximo domingo Franco Colapinto realizará su Road Show por las calles de Buenos Aires y así serán los accesos al evento.
A días del esperado Road Show, se conocieron los detalles para los accesos al evento en el que Franco Colapinto girará a bordo de un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. En ese sentido, los accesos serán los seguientes:
Público
- Dos accesos a Plaza Sicilia: Berro y Av. Sarmiento / Av. Casares y Av. Libertador
- Accesos a Plaza Seeber: Av. Sarmiento y Av. Colombia.
Privado
- Acceso al Fanzone (entradas pagas) Av. Figueroa Alcorta y Levillier
- Acceso al Hospitality (VIP) Freyre e Infanta Isabel (Se accede por Av. Dorrego)
Además, también fueron anunciadas las calles que permanecerán cortadas por el evento histórico.
Domingo 26: día de la exhibición De 7 a 18
- Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.
- Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
- Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.
- Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.
- Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.