Atentos: confirmaron los ingresos para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

A días del esperado Road Show, se conocieron los detalles para los accesos al evento en el que Franco Colapinto girará a bordo de un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. En ese sentido, los accesos serán los seguientes:

Público

Dos accesos a Plaza Sicilia: Berro y Av. Sarmiento / Av. Casares y Av. Libertador

Accesos a Plaza Seeber: Av. Sarmiento y Av. Colombia.

Privado

Acceso al Fanzone (entradas pagas) Av. Figueroa Alcorta y Levillier

Acceso al Hospitality (VIP) Freyre e Infanta Isabel (Se accede por Av. Dorrego)

Además, también fueron anunciadas las calles que permanecerán cortadas por el evento histórico.

Domingo 26: día de la exhibición De 7 a 18