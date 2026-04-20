Franco Colapinto festejó la victoria de Boca sobre River en el Superclásico: su posteo

Disfrutó como lo que es: un hincha más. Por eso, luego de la victoria de Boca por 1-0 ante River en el Superclásico que se jugó en el Monumental, Franco Colapinto subió un posteo para celebrar el triunfo del club de sus amores, a menos de una semana de la exhibición que llevará adelante con un auto de Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo lo festejó? Una vez finalizado el partido, el piloto argentino subió una historia a su cuenta de Instagram con una foto del resultado, la cual fue sacada en su casa, donde tiene los distintos cascos que utilizó en su carrera. Allí dejó ver que conserva el de Williams y los de Alpine.

A esa imagen, donde se observa en una pantalla de TV el festejo de los jugadores de Boca en el campo de juego del Monumental, le agregó emojis de un corazón azul, otro amarillo y una corona.

Mientras tanto, Colapinto se prepara para la exhibición que llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en el barrio de Palermo, sobre un circuito callejero montado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Allí, se pondrá al volante de un Lotus E20 con motor Renault V8, en un evento que marcará el regreso de un Fórmula 1 a la ciudad tras 14 años.