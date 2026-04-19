"El Sifonazo": los memes y las reacciones del Superclásico entre River y Boca

Ya en el final de la jornada del Superclásico en el Monumental, los exultantes jugadores Xeneizes desfilaban por los micrófonos de los periodistas y alguien se animó a titular la victoria de Boca sobre River como el "Sifonazo", en clara alusión al apodo del entrenador Xeneize, Claudio Úbeda.

"SIFONAZO"



¡ASÍ DEFINIÓ EL SUPERCLÁSICO QUE SE LLEVÓ BOCA SANTIAGO ASCACÍBAR! pic.twitter.com/cGpAMdaBPL — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Es que tanto el DT como Leandro Paredes, el autor del gol de penal, fue el dueño de los titulares y también de las reacciones de las redes sociales, que con sus habituales memes los convirtieron en tendencia.

SIFONAZO: EL BOCA DE ÚBEDA LE GANÓ EL SUPERCLÁSICO AL RIVER DE COUDET EN EL MONUMENTAL CON GOL DE PAREDES pic.twitter.com/UeThNghVQ3 April 19, 2026

En su estadio, con Úbeda de técnico (una vez más) y con Weigandt y Milton Giménez en cancha

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A COUDET LE SACÓ EL INVICTO SIFÓN ÚBEDA JAJAJAJAJA

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VAMO BOCAAAAAAA %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99 pic.twitter.com/acwXESK1Aj — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) April 19, 2026

Con estos se hace mas fácil todo. Vamos Boca pic.twitter.com/Qi0aQLaAAi — Bostero (@Volve10Riquelme) April 19, 2026

Vamos Boca %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99 Gracias Capitán!!! pic.twitter.com/XhO3B64kOs — Laura Repecka %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@repeckita) April 19, 2026

A 27 de los 40 partidos invictos.

Vamos Boca! pic.twitter.com/kWpTaVL0lK — Martxe Ibarra (@MartxeIbarra) April 19, 2026

%uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99Un grito de VAMOS BOCA en el medio del SILENCIO gallina.pic.twitter.com/PEtcBDjlwZ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 19, 2026

Voy a soñar con este caño toda la semana. Qué felicidad. Vamos Boca pic.twitter.com/34ouK9gtrH — EL THERIAN UBEDA ENTERRADO EN BOCA PREDIO (@colitadezuko) April 19, 2026

Te amo Ander,gracias por llevar en tus venas esta locura azul y oro.

Cielo azul y amarillo nena

Vamos Boca carajo %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99 pic.twitter.com/IbvtJcmS6K — Palermo Hollywood (@Jesus97_Monte) April 19, 2026

Qué pasa con los turros? %uD83D%uDE0E pic.twitter.com/LrghCWTpF5 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 19, 2026