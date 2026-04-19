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"El Sifonazo": los memes y las reacciones del Superclásico entre River y Boca

Tras el 1-0 para el Xeneize en el Superclásico, los hinchas de Boca explotaron con los festejos.

Ya en el final de la jornada del Superclásico en el Monumental, los exultantes jugadores Xeneizes desfilaban por los micrófonos de los periodistas y alguien se animó a titular la victoria de Boca sobre River como el "Sifonazo", en clara alusión al apodo del entrenador Xeneize, Claudio Úbeda

Es que tanto el DT como Leandro Paredes, el autor del gol de penal, fue el dueño de los titulares y también de las reacciones de las redes sociales, que con sus habituales memes los convirtieron en tendencia. 

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