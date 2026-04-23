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Atento Franco Colapinto: el inesperado cambio que confirmó la Fórmula 1 para el GP de Miami

Luego de un mes de parate, la Fórmula 1 oficializó el cambio menos pensado para el Gran Premio de Miami.

 Luego de un mes de parate por la suspensión de dos carreras, la Fórmula 1 se prepara para volver, cuando en el primer fin de semana de mayo se lleve a cabo el Gran Premio de Miami.

En sus redes sociales, la cuenta oficial de la F1 informó una modificación para esta carrera. La misma está relacionada con la duración de la práctica que se correrá el viernes.

Es que, la práctica no durará una hora como suele ocurrir, sino que en durará 90 minutos, es decir, media hora más. El motivo de esto es porque solamente habrá una clasificación a lo largo del fin de semana, ya que también habrá una carrera de Sprint.

"Gran Premio de Miami: Primera Práctica Libre extendida a 90 minutos", publicó en sus redes sociales la Fórmula 1 y agregaron que será solo para este GP, sin especificar qué pasará en los otros que tengan carrera de Sprint.

Luego de correrse esta práctica, el cronograma seguirá con la Qualy de la Sprint, que también será durante la jornada del viernes. Durante el sábado se desarrollará la carrera de Sprint, para la posterior Qualy para la carrera principal que se llevará a cabo el domingo.

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