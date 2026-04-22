Franco Colapinto y Maia Reficco ya no se esconden: la foto que confirma el romance con una cena privada en Palermo

Hace tiempo que circulan versiones de un posible romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco. En las últimas horas, volvieron a quedar en el centro de la escena después de ser vistos juntos en Buenos Aires, a donde el piloto de F1 llegó para hacer una exhibición. Si bien no es una escena romántica explícita, se trata del primer registro en el que ambos aparecen juntos. La foto encendió todas las alarmas.

La imagen la difundió la cuenta de X de "LAM". Allí se los puede ver cara a cara, aparentemente en medio de una charla. Pero eso no fue todo. Ángel de Brito sumó más detalles a través de su canal de difusión de Instagram, donde dio información sobre un reciente encuentro entre ellos.

La foto de Franco Colapinto con Maia Reficco que publicó "LAM".

Según contó el conductor, el piloto habría organizado una cena especial en Palermo junto a la actriz y un grupo de amigos. "Colapinto cerró un resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos", comenzó contando. Un movimiento que muestra otra intención.

Además, explicó que el lugar fue reservado exclusivamente para ellos. El objetivo: que pudieran disfrutar de la noche con tranquilidad y con un menú preparado especialmente. "Él está muy entusiasmado por el evento que tiene el domingo (26 de abril). Cenó frente a una de las tribunas del evento", sumó el conductor. Una cena privada, lejos de los flashes, pero con la complicidad de un grupo elegido.

Desde que comenzaron los rumores, tanto Colapinto como Reficco nunca compartieron fotos juntos en redes sociales ni blanquearon públicamente el vínculo. Incluso, en distintas oportunidades, optaron por esquivar el tema o bajarle el tono a las versiones de romance. Pero al parecer, este nuevo episodio muestra un cambio en esa dinámica. Todo indica que la pareja es real y que de a poco empezarán a mostrarse juntos. El hermetismo parece llegar a su fin.

Franco Colapinto se subirá este domingo a un Fórmula 1 del equipo Alpine para manejar por las calles de Palermo, en un evento que quedará en la historia: el regreso de un monoplaza de la máxima categoría a Buenos Aires después de 14 años. La exhibición, llamada "Road Show to BA 2026", implicará un operativo especial con cortes de tránsito. En medio de esa euforia deportiva, aparece la foto con Maia Reficco. ¿Casualidad o estrategia?

El piloto siempre manejó su vida privada con cuidado extremo. Pero ahora, una imagen y una cena privada bastaron para que el misterio se derrumbara. La pareja, hasta hace poco un simple rumor, empieza a tomar forma. Queda ver si habrá blanqueo oficial o seguirán en ese juego de "no confirmamos pero no negamos". Por lo pronto, los fans ya festejan. Y el corazón de Colapinto, al parecer, también acelera fuera de la pista.