Franco Colapinto rompió el silencio sobre las versiones de romance con Maia Reficco: "Estoy solterísimo..."

En la previa del Gran Premio de Japón, con sede en el circuito de Suzuka Circuit, Franco Colapinto quedó en el centro de la escena, pero no por lo deportivo. Su nombre comenzó a circular con fuerza tras versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Maia Reficco, lo que generó un fuerte revuelo mediático.

Todo se potenció luego de que el periodista Gustavo Méndez asegurara en televisión que ambos habrían formalizado una relación. Sin embargo, el propio piloto salió a aclarar la situación.

La respuesta directa del piloto

En una entrevista con Juan Fossaroli para ESPN, Colapinto se refirió sin vueltas a los rumores y dejó clara su postura. Cuando le consultaron por su presente personal, fue contundente y afirmó: "Estoy solterísimo", desmintiendo así cualquier vínculo amoroso.

Además, al hablar de sus días previos a la competencia, explicó que: "Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo", y agregó que estuvo enfocado en "conociendo lugares", sin darle lugar a especulaciones.

Lejos de quedarse solo con la aclaración, el piloto también cuestionó cómo se instalaron las versiones sobre su vida privada. En ese sentido, disparó: "Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces".

Ante la respuesta del periodista, Franco Colapinto redobló la crítica y sostuvo: "Les gusta vender. Lo que haga un par de clics, ahí una notita, mentira", dejando en evidencia su malestar con el tratamiento mediático del tema.

A pesar del momento, la charla también tuvo lugar para el humor. Colapinto reconoció con ironía que: "A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto", generando complicidad en la entrevista.

Incluso bromeó con el periodista al decir: "No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch", en un intercambio distendido que ayudó a bajar la tensión. El origen de las versiones

El origen de las versiones

Los rumores sobre un posible romance con Maia Reficco surgieron a partir de distintas versiones que indicaban una cercanía creciente entre ambos, incluyendo supuestos viajes y vínculos con el entorno familiar de la actriz.

También se habló de una posible mudanza de la artista a Europa para acompañar al piloto, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Más allá del ruido mediático, Franco Colapinto dejó en claro que su prioridad está puesta en su carrera deportiva. Entre entrenamientos, simulador y preparación para la competencia, el piloto busca mantenerse enfocado en sus objetivos.

Por ahora, la vida personal queda en segundo plano, mientras continúa su camino en el automovilismo internacional con la mirada puesta en seguir creciendo dentro de la Fórmula 1.