La tremenda emoción de Franco Colapinto por participar del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto expresó su emoción por su primera participación en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y destacó que se trata de uno de los sueños más importantes de su carrera.

"¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más, vamos por un buen finde", escribió el joven en sus redes sociales, en la previa de su estreno en el icónico circuito nipón.

El trazado de Circuito de Suzuka es uno de los más desafiantes del calendario de la Fórmula 1, y representa una oportunidad clave para que Colapinto continúe consolidándose en la categoría.

Colapinto llega en alza tras sumar puntos en China

El argentino viene de protagonizar una de las mejores actuaciones de su carrera en el Gran Premio de China, donde logró reponerse de múltiples adversidades. Entre ellas, una bandera amarilla en un momento crítico y un incidente con Esteban Ocon de Haas.

A pesar de esos contratiempos, Colapinto consiguió finalizar en la décima posición, sumando así sus primeros puntos desde su llegada a la escudería Alpine F1 Team.

Así está la pelea por el campeonato de Fórmula 1

Tras las primeras dos fechas de la temporada, el campeonato tiene como líder al británico George Russell, de Mercedes, con 51 puntos. Detrás se ubica su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, con 47 unidades.

Más atrás aparecen los pilotos de Ferrari: el monegasco Charles Leclerc (34 puntos) y el británico Lewis Hamilton (33).