Franco Colapinto se mostró ilusionado con Alpine en la previa del GP de Japón: "La diferencia es muy evidente"

Luego de sumar su primer punto para Alpine en el Gran Premio de China, Franco Colapinto se mostró muy conforme con el nivel actual de la escudería.

En diálogo con la web oficial del equipo, ya una semana después de aquella carrera en Shanghái, el argentino mostró tener otras sensaciones al respecto del auto que le brindaron en esta última competencia.

"Reflexionando sobre lo ocurrido, me alegró salir de Shanghái con mi primer punto para el equipo", sostuvo el piloto. "Fue una lástima, sin embargo, que no pudiéramos lograr aún más, ya que el potencial estaba ahí, pero varias situaciones en la carrera no salieron como queríamos", agregó.

"Estoy realmente impresionado con las mejoras que el equipo ha realizado a principios de temporada; la diferencia entre Melbourne y Shanghái es muy evidente", admitió Colapinto.

"Hemos demostrado lo que podemos hacer y lo que aspiramos construir. Suzuka, este fin de semana, será un nuevo desafío y estoy realmente emocionado de correr en Japón por primera vez en mi carrera", cerró en la previa del GP de Japón.