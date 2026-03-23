Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y avanzó a los octavos del Masters 1000 de Miami

Histórico e inolvidable. Francisco Cerúndolo, 19° del ranking ATP, conquistó una resonante victoria ante el ruso Daniil Medvedev (10°) en el Masters 1000 de Miami. El argentino se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5 en un duelo cargado de tensión y emociones. El triunfo lo clasificó a octavos de final y alimenta su sueño en el segundo Masters 1000 de la gira estadounidense.

Con el envión del triunfo y la expectativa de que sus molestias físicas no se agraven, Cerúndolo buscará ahora meterse por cuarta vez en su carrera en los cuartos de final de un Masters 1000. Yo lo logró en 2022, 2023 y 2025. Su próximo rival será el francés Ugo Humbert (34°).

Triunfos de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez y derrota de Thiago Tirante en el Chile Open

El encuentro tuvo todos los condimentos. En apenas 21 minutos, Cerúndolo sorprendió con un contundente 6-0, aprovechando una versión errática del ruso, casi ausente en la cancha y con numerosos errores no forzados. El segundo set cambió el tono del partido: molestias en la pierna derecha alteraron el juego del argentino, que mostró frustración y cedió la manga.

El desenlace, sin embargo, estuvo a la altura de dos top del circuito. Con ambos firmes al servicio y sin regalar nada, la definición se sostuvo punto a punto hasta que Cerúndolo encontró el quiebre que selló una victoria tan trabajada como valiosa.

Cerúndolo vs Medvedev en el Masters 1000 de Miami: hora, TV y un duelo clave ante un Top 10

Con esta conquista, el porteño cortó una racha de seis derrotas consecutivas ante jugadores del Top 10 y llevó su registro personal frente a esa categoría a 16 triunfos y 21 caídas. Su último triunfo ante un top había sido en mayo de 2025, ante Alexander Zverev, entonces número 2 del mundo, en el Masters 1000 de Madrid.