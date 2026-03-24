Un magnate estadounidense ofreció un dineral por las acciones de Alpine: a cuánto asciende la suma ofrecida

La estructura accionaria del equipo Alpine de Fórmula 1 vuelve a estar en el foco de atención del Gran Circo, tras la aparición de un nuevo interesado en adquirirlas.

El empresario estadounidense Steve Cohen, reconocido por su participación en el deporte profesional de su país, habría acercado una propuesta cercana a los 600 millones de dólares para quedarse con el 24% del equipo.

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Justamente ese porcentaje pertenece, actualmente, a un grupo inversor que ingresó en 2023 con una cifra considerablemente menor. De concretarse en esos valores, la escudería alcanzaría una valuación total cercana a los 2.500 millones de dólares.

El interés de Cohen también refuerza el protagonismo del mercado estadounidense dentro de la Fórmula 1, que en los últimos años amplió su presencia con múltiples carreras y mayor presencia en los medios.

Asimismo, otras versiones indican que el director de Mercedes, Toto Wolff, analiza también la posibilidad de involucrarse en la operación, con la mirada puesta en consolidar la relación entre ambas escuderías, de cara al futuro dentro de la categoría.

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En ese mismo escenario, además surgió el nombre de Christian Horner (ex director de Red Bull), quien evaluaría participar junto a inversores externos. Su eventual desembarco en la escuadra Gala tendría un perfil más vinculado a la gestión deportiva, cuestión que genera fuerte expectativa en el paddock.

Más allá del desenlace de cualquiera de las negociaciones, Renault mantendrá la mayoría accionaria del equipo, por lo que no se prevén cambios en el control general de la escudería. Sin embargo, ese 24 por ciento que está a la venta, representaría una clara injerencia en las decisiones futuras.

En definitiva, la disputa por una porción de Alpine expone el momento de expansión que vive la Fórmula 1, algo que, sin dudas, repercutirá en las pistas.