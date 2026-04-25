Luck Ra y Soledad Pastorutti abrirán la exhibición de Franco Colapinto: a qué hora cantan

Franco Colapinto se presenta este domingo en la Ciudad de Buenos Aires para correr por primera vez ante el público argentino. Será en el marco del "Road Show BA 2026", que se realizará en el barrio de Palermo.

Soledad Pastorutti y Luck Ra serán parte de este evento y cantarán frente a los fanáticos que estarán presentes para disfrutar del piloto de la Fórmula 1.

A qué hora tocan Luck Ra y Soledad Pastorutti

Desde las 9 de la mañana el público podrá ingresar para disfrutar del evento y acomodarse.

A las 11:50 comenzará la música con la presentación de Soledad Pastorutti y a las 13:55 será el turno del cantante de cuarteto, para darle ritmo urbano al evento.

Cómo será el cronograma de la presentación de Colapinto

Franco Colapinto realizará cuatro salidas a la pista callejera ubicada en la avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, será a las 12.45. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Por su parte, la segunda vuelta del corredor de la escudería francesa Alpine será a las 14:30 con la particularidad de que lo hará en el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, mientras que a las 15:15 el corredor volverá a girar con su Lotus: será la última vuelta acelerando el F1, porque a las 15:55 volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un Bus descapotable.