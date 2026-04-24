Una mujer reconoció al ladrón que le robó, lo molió a golpes y lo entregó

Una mujer de 45 años protagonizó un violento cruce en plena vía pública al reconocer y enfrentar a los golpes al delincuente que le había robado dinero en efectivo pocos días atrás.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Valencia, entre Carballo y Guaraní, en el barrio Los Pinares de Mar del Plata donde la víctima increpó al sospechoso al verlo caminar por la zona. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea que llamó la atención de los efectivos policiales que patrullaban la cuadrícula.

Personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Séptima realizaba una recorrida de rutina cuando divisó el enfrentamiento y decidió intervenir de inmediato.

Al acercarse para separar a las partes, la mujer, visiblemente afectada por la situación, relató a los oficiales que el hombre frente a ella era el autor de un robo ocurrido recientemente. Según su testimonio, el sujeto le había robado dinero.

Ante la acusación directa de la víctima, los policías detuvieron al hombre, de 40 años, y lo trasladaron a la dependencia policial para su identificación oficial.

Una vez en la comisaría, los investigadores pudieron determinar que el sospechoso no era un improvisado en el mundo delictivo, ya que contaba con un frondoso prontuario. El sistema informático reveló antecedentes penales por delitos contra la propiedad y también por tenencia de estupefacientes.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, desde donde se ordenó el inicio de una causa penal bajo la carátula de hurto y se le otorgó la libertad mientras continúa el proceso.

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