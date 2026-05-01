Video: así un repartidor se defendió a los tiros de un intento de robo en una estación de servicio

Un violento episodio de inseguridad ocurrió en Lomas del Mirador, donde un repartidor se defendió a tiros de un intento de robo en una estación de servicio.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado sobre la avenida San Martín al 3600 y quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes, se logra observar como el delivery se encontraba junto a su moto cuando detectó movimientos sospechosos: una moto con dos ocupantes pasó varias veces por la zona, generando alerta. Ante esta situación, el trabajador advirtió al empleado de la estación y tomó un arma que llevaba en su mochila.

Minutos después, otra moto con dos delincuentes ingresó al playón de la estación y rodeó tanto al repartidor como a uno de los empleados. Fue en ese momento cuando el delivery efectuó al menos siete disparos para repeler el asalto, lo que obligó a los sospechosos a escapar rápidamente.

En la huida del lugar, los agresores abandonaron una motocicleta Yamaha XTZ y dos teléfonos celulares, que luego fueron secuestrados por la Policía. En tanto, posteriormente se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por una causa previa.

Tras lo sucedido, efectivos policiales arribaron al lugar unos minutos después y constataron que no hubo personas heridas. El empleado de la estación, de 53 años, resultó ileso, mientras que el repartidor se retiró antes de la llegada de los agentes.

La investigación quedó a cargo de la UFI 8 de La Matanza, que caratuló la causa como "tentativa de robo agravado por el uso de arma". Los investigadores buscan identificar a los delincuentes y determinar si el repartidor contaba con autorización legal para portar el arma utilizada en el hecho.