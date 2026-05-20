Video: una pareja enfrentó a los golpes a tres delincuentes que entraron a su casa en Santa Clara del Mar

Un violento episodio de inseguridad generó indignación en la localidad de Santa Clara del Mar, donde una pareja se enfrentó cara a cara con tres delincuentes que ingresaron a su vivienda durante la noche.

El dramático hecho ocurrió el pasado viernes cerca de las 23.30 en una casa ubicada en la esquina de las calles Acapulco y Santa Elena, en el partido bonaerense de Mar Chiquita.

En la secuencia, captada por una cámara de seguridad, se logra ver el momento en el que tres malvivientes llegaron encapuchados, vestidos de negro y utilizando linternas para moverse dentro de la propiedad sin ser detectados.

Al ingresar al patio delantero de la vivienda sorprendieron a la mujer, quien inmediatamente comenzó a gritar desesperadamente para pedir ayuda. Los alaridos alertaron a su pareja, quien salió rápidamente desde el interior de la casa para defenderla y enfrentar a los intrusos.

A partir de ese momento se desató una brutal pelea cuerpo a cuerpo entre el hombre y los delincuentes. En las imágenes, se observan golpes de puño, empujones y patadas, mientras también se escuchan insultos y los gritos de desesperación de la víctima.

La resistencia de la pareja terminó frustrando el robo. De este modo, luego de varios segundos de forcejeos y violencia, los delincuentes decidieron escapar de la propiedad sin concretar el asalto.

El episodio generó conmoción entre los vecinos de Santa Clara del Mar, una localidad turística de la Costa Atlántica bonaerense que en los últimos meses manifestó preocupación por distintos hechos de inseguridad. En tanto, las autoridades avanzan con la investigación para identificar a los delincuentes que participaron del violento ataque.