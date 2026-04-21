Video escalofriante: delincuente le disparó a un hombre frente a su nieta en un intento de robo

Momentos de gran tensión se vivieron en un comercio de barrio, en donde varios delincuentes interceptaron a un hombre para asaltarlo y, sin mediar palabra, le dispararon frente a su nieta de cuatro años, pero al momento del escape vecinos redujeron a uno de los ladrones.

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió el domingo por la noche en la zona oeste del conurbano bonaerense, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Todo se inició cuando la víctima estacionó su camioneta Renault Kangoo roja y descendió del vehículo junto a su pequeña nieta, y allí apareció un grupo de al menos cinco ladrones armados. En ese contexto uno de ellos gatilló dos veces, de acuerdo a lo informado por Primer Plano Online.

Sin embargo, cuando los asaltantes notaron la presencia de la menor comenzaron a escapar sin concretar el robo. Las pericias posteriores confirmaron que uno de los proyectiles impactó en la pared de la vivienda en la que se refugió la víctima con su nieta.

Delincuente entregado a la policía





Cuando los vecinos escucharon los gritos y disparos, rápidamente salieron a la calle y comenzaron a perseguir a los ladrones. En ese contexto, uno de ellos fue alcanzado, golpeado, desarmado y entregado a la Policía.

La policía informó que el delincuente atrapado fue identificado como Sebastián Alejandro Basualdo, de 21 años, quien vive en la localidad de Laferrere. Cuando los efectivos llegaron al lugar, secuestraron un revólver calibre .22 largo, con dos proyectiles en la recámara y otras dos percutadas.

Carátula de la causa





Por otra parte, el detenido quedó a disposición del fiscal Federico Medone, de la UFI Descentralizada N° 3 de Laferrere, quien lleva adelante la causa caratulada por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego.

De igual manera, los agentes continúan la investigación y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los asaltantes que escaparon de la zona.

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