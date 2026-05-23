Un camión chocó y volteó un puente peatonal: corte total en ambas manos de la Panamericana

Un camión protagonizó un tremendo siniestro en el kilómetro 50 de la Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, por lo que esta situación obligó a cortar el tránsito en ambas manos. Al tiempo, los investigadores buscan determinar qué pasó.

El violento hecho sucedió cerca de las 4.30 del sábado, cuando un camión que transportaba arena y avanzaba en dirección hacia CABA perdió el control, atravesó el cantero central e impactó de lleno contra la estructura del puente, que terminó colapsando sobre la autopista.

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El conductor del camión dijo que el accidente se habría originado tras la explosión de uno de los neumáticos del vehículo, situación que provocó que no pudiera mantener el control de la unidad.

Además, el chofer fue trasladado a un hospital de la zona con politraumatismos para recibir atención médica. En el siniestro también quedó involucrado un camión de la empresa Vía Cargo, cuyo conductor quedó atrapado tras la caída de la estructura. Además, un Ford Fiesta resultó afectado, aunque solo se registraron daños materiales.

Corte total de la Panamericana

A raíz del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9 en ambos sentidos mientras trabajan bomberos, personal de emergencia y operarios, encargados de remover los escombros y los vehículos dañados.

Finalmente, el tránsito en la zona presenta importantes complicaciones y largas demoras, por lo que se recomienda evitar el sector y utilizar caminos alternativos.

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