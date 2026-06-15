La palabra de Mario Pergolini al record a Gaspi: fan de CQC, creatividad y "una estupida muerte"

La muerte de Gaspi a sus 23 años en Brasil conmocionó a Mario Pergolini, quien ya venía sensibilizado por el reciente fallecimiento de Carlos Alberto "el Indio" Solari. Detalles del video prohibido de Gaspi.

El famoso conductor se refirió de manera pública al trágico final del creador de contenidos Gaspar Prim Díaz durante la última emisión de su programa radial.

El vínculo con Caiga Quien Caiga y el elogio a su trabajo



Al aire de Vorterix, el emblemático presentador blanqueó la relación que mantenía con el joven debido a las similitudes estéticas de sus producciones: "Habíamos hablado un montón de veces porque él tenía una cosa con Caiga, usaba el traje y todo eso. Siempre me decía, sobre todo en su primera etapa, 'hay que volver a hacer lo que hacías antes'. Y yo le decía que no había forma".

Asimismo, el empresario de medios elogió la evolución de los contenidos del youtuber en las plataformas digitales.

"Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía como una creatividad súper interesante", reconoció Mario Pergolini respecto al valor de sus producciones.

Qué dijo Pergolini del choque de helicópteros

En referencia a la juventud del realizador y las circunstancias de la desgracia ocurrida en territorio brasileño, el conductor enfatizó el impacto de la noticia al señalar que "fue tremendo. Golpea por todos lados".

Hacia el final de su descargo, el periodista analizó las características del accidente aéreo que terminó con la vida del creador de contenido y de su director audiovisual, Lucas Vignale: "Y estúpido también realmente. Porque dos helicópteros que chocan en el aire... Hay que tener una mala suerte...", concluyó.