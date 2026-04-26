El orgullo del padre de Franco Colapinto por su Road Show en Buenos Aires: "Una felicidad tremenda"

En el marco del histórico Road Show de Buenos Aires de Franco Colapinto, su padre, Aníbal, se emocionó al hablar del piloto de la Fórmula 1 y de este emocionante evento que se está viviendo.

"Es una felicidad tremenda. Siento orgullo y emoción de poder ver todo lo que está generando Franco en el país y en el mundo", sostuvo en diálogo con ESPN.

"Está explotado de felicidad por poder devolverle un poquito a todos los argentinos que lo apoyan, pensando que por ahí hay gente que no puede ir a verlo a alguna carrera", agregó.

"Siempre le tuve fé, estaba muy seguro a dónde quería llegar. Después de mucho sacrificio lo logró", cerró Aníbal sobre su hijo.