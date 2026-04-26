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El orgullo del padre de Franco Colapinto por su Road Show en Buenos Aires: "Una felicidad tremenda"

En el marco del histórico Road Show de Buenos Aires de Franco Colapinto, su padre, Aníbal, se emocionó al hablar del piloto de la Fórmula 1.

En el marco del histórico Road Show de Buenos Aires de Franco Colapinto, su padre, Aníbal, se emocionó al hablar del piloto de la Fórmula 1 y de este emocionante evento que se está viviendo.

"Es una felicidad tremenda. Siento orgullo y emoción de poder ver todo lo que está generando Franco en el país y en el mundo", sostuvo en diálogo con ESPN.

"Está explotado de felicidad por poder devolverle un poquito a todos los argentinos que lo apoyan, pensando que por ahí hay gente que no puede ir a verlo a alguna carrera", agregó.

"Siempre le tuve fé, estaba muy seguro a dónde quería llegar. Después de mucho sacrificio lo logró", cerró Aníbal sobre su hijo.

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