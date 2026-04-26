IMPERDIBLES
Los mejores videos y fotos del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires
Franco Colapinto está llevando adelante un Road Show en el barrio porteño de Palermo que puede servir como gancho para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Mirá las mejores fotos y videos.
Franco Colapinto está llevando adelante un Road Show para más de 600.000 personas en el barrio porteño de Palermo. El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 desató la locura entre los presentes desde que arribó al lugar desde del evento y en especial cuando hizo las "donas", lo que anteriormente siempre se llamó trompos.