Los mejores videos y fotos del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto está llevando adelante un Road Show para más de 600.000 personas en el barrio porteño de Palermo. El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 desató la locura entre los presentes desde que arribó al lugar desde del evento y en especial cuando hizo las "donas", lo que anteriormente siempre se llamó trompos.

Las mejores fotos del Road Show de Franco Colapinto

Multitud en el Road Show de Franco Colapinto (Gentileza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La gente durante el Road Show de Franco Colapinto en Palermo. (Gentileza: Gobierno de la Ciudad)

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. (Gentileza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

CUMPLÍ EL SUEÑO DE MI VIDA%uD83D%uDE2D pic.twitter.com/KZgGcdHcwj — Colapinto News%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Colapinto_news) April 26, 2026

%uD83D%uDC4B ¡HOLA, LEANDRO!



Paredes, referente de Boca Juniors, se acercó al Road Show para bancar a un hincha xeneize: ¡Franco Colapinto!



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Multitud histórica en Buenos Aires, un sonido que enamora y un piloto MUNDIAL que lleva la bandera de Argentina en el corazón...



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LA PRIMERA VUELTA DE FRANCO COLAPINTO CON EL E20 EN ARGENTINA %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



EL SONIDO, LAS DONUTS, EL PILOTO, QUE LOCURAAAA pic.twitter.com/NrdSKIV8Uv — Alpine ARG %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@AlpineArg_) April 26, 2026