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Los mejores videos y fotos del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto está llevando adelante un Road Show en el barrio porteño de Palermo que puede servir como gancho para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Mirá las mejores fotos y videos.

Juan Riera
Juan Riera

Franco Colapinto está llevando adelante un Road Show para más de 600.000 personas en el barrio porteño de Palermo. El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 desató la locura entre los presentes desde que arribó al lugar desde del evento y en especial cuando hizo las "donas", lo que anteriormente siempre se llamó trompos.

Las mejores fotos del Road Show de Franco Colapinto

Multitud en el Road Show de Franco Colapinto (Gentileza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Multitud en el Road Show de Franco Colapinto (Gentileza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
La gente durante el Road Show de Franco Colapinto en Palermo. (Gentileza: Gobierno de la Ciudad)
La gente durante el Road Show de Franco Colapinto en Palermo. (Gentileza: Gobierno de la Ciudad)
La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. (Gentileza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. (Gentileza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
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