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Las donas de Franco Colapinto a bordo del Alpine de Fórmula 1 que desató la locura

Franco Colapinto hizo maniobras a máxima velocidad a bordo de su Alpine de Fórmula 1 en el Road Show que se está llevando adelante en Palermo.

Juan Riera
Juan Riera

Franco Colapinto fabricó "varias donas" a unos 300 kilómetros por hora a bordo de su Alpine de Fórmula 1 e hizo delirar a las 600.000 personas, que no salían de su asombro.

El piloto argentino recorrió cada metro del circuito para que todos los presentes pudieran observar de cerca la presentación a bordo de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 preparado por mecánicos de la escudería francesa para la ocasión.

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