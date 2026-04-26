Las donas de Franco Colapinto a bordo del Alpine de Fórmula 1 que desató la locura

Franco Colapinto fabricó "varias donas" a unos 300 kilómetros por hora a bordo de su Alpine de Fórmula 1 e hizo delirar a las 600.000 personas, que no salían de su asombro.

¡DONAS de Franco Colapinto en Buenos Aires y la locura es TOTAL!



%uD83D%uDCFA Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/TnTH3iSp1j — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

El piloto argentino recorrió cada metro del circuito para que todos los presentes pudieran observar de cerca la presentación a bordo de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 preparado por mecánicos de la escudería francesa para la ocasión.