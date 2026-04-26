TREMENDO HOMENAJE
Franco Colapinto giró con la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio
Franco Colapinto giró con la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio por las calles de Buenos Aires frente a miles de personas.
Franco Colapinto continúa con su Road Show en las calles de Buenos Aires frente a miles de personas reunidas en el barrio de Palermo.
Ahora, el piloto giró con la histórica Flecha de Plata. El joven de 22 años portó una bandera argentina mientras que aceleraba un mítico auto Mercedes W196.
Con ese coche, Juan Manuel Fangio brilló en los albores de la Fórmula 1, en la década del 50.
Tras el trayecto, Colapinto se bajó para saludar al público y la gente le devolvió el cariño desde las tribunas.