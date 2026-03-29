La dura autocrítica de Franco Colapinto tras el GP de Japón de Fórmula 1: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

Tras cerrar su participación en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el puesto 16, Franco Colapinto hizo una fuerte autocrítica de su rendimiento. El piloto argentino de Alpine destacó su buena largada, aunque reconoció que no logró sostener el ritmo a lo largo de la carrera.

"Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de Liam Lawson", expresó el pilarense tras la competencia.

La carrera, que tuvo como ganador a Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, estuvo marcada por el accidente de Oliver Bearman (Haas) en la vuelta 22, lo que derivó en la salida del Safety Car y terminó siendo determinante para el resultado del argentino.

"Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas, mejorar en lo que pensamos que nos falta y analizar por qué nos está costando", explicó Colapinto, poniendo el foco en la necesidad de evolución del equipo.

Además, el piloto de 22 años comparó su desempeño con el de su compañero Pierre Gasly, quien logró un sólido séptimo puesto: "Las largadas son un poco peligrosas, pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson y, cuando salió el Safety Car, perdimos cinco lugares. Fue un día complicado. Es difícil seguir de cerca a los demás", concluyó.