Su hijo miraba "Toy Story" en la televisión y grabó el momento en el un juguete "cobró vida"

Lo que parecía una escena cotidiana terminó convirtiéndose en un momento inquietante que causó escalofríos en redes sociales. Una familia se encontraba mirando una película animada cuando notaron un detalle inesperado: cerca del televisor, un muñeco parecía haberse movido por sí solo.

El episodio ocurrió mientras el hijo de la familia estaba sentado frente a la televisión disfrutando de una película. Lo más llamativo del caso es que el niño estaba viendo la reconocida película Toy Story, cuando un juguete del mismo universo cinematográfico pareció "cobrar vida" por unos segundos.

El video, que dura apenas unos instantes, fue compartido por la madre a través de su cuenta de TikTok ("glez.mora"), donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

El momento en que el juguete se movió mientras el nene miraba la "tele"

En la grabación se observa al pequeño sentado frente al televisor, concentrado en la película animada. La escena transcurre con normalidad hasta que ocurre un hecho que rompe con la tranquilidad del momento.

Sobre un mueble cercano al televisor se encontraba un muñeco del personaje Woody. En un instante puntual, el juguete mueve uno de sus brazos sin que haya una interacción visible por parte del niño o de otra persona en el lugar.

La situación fue captada por la madre, quien luego compartió el clip en redes sociales con una breve frase: "¿Lo notaron?". Ese detalle fue suficiente para despertar la curiosidad de miles de usuarios, que comenzaron a analizar el video cuadro por cuadro.

Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios se mostraron sorprendidos por lo ocurrido, otros intentaron encontrar explicaciones más racionales. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: "Se llama memoria muscular"; "Le tocó el Woody original"; "Se le estaba acalambrando el brazo"; "Woody movió su brazo y tocó al bebé para que juegue con él" y "se salió de la tele".