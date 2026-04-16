Dos amigos jugaban a la pelota en un descampado y fueron sorprendidos por un fantasma

Una noche de fútbol improvisado terminó convirtiéndose en una experiencia paranormal para un grupo de amigos, que se encontraban jugando a la pelota en un descampado.

Los jóvenes estaban jugando un partido en medio de la oscuridad, cuando un hecho inesperado interrumpió el momento y los dejó completamente desconcertados.

Video del momento en el que un "fantasma" asusta a dos amigos que jugaban a la pelota

Según se puede observar en un video que fue grabado por otro de los presentes, los jóvenes habían armado una especie de cancha en un terreno abierto, rodeado de árboles y con muy poca iluminación.

Entre risas y jugadas, uno de ellos pateó la pelota con demasiada fuerza y la envió hacia una zona más oscura, lo que generó una breve discusión sobre quién debía ir a buscarla.

En ese contexto, uno de los amigos decidió acercarse al lugar para recuperar la pelota, que había quedado en una zona cubierta por árboles y prácticamente sin visibilidad. Mientras uno de los jóvenes se acercaba con cierta cautela, algo inesperado ocurrió: desde la oscuridad, una figura aparentemente invisible devolvió la pelota hacia donde estaban.

El gesto fue rápido, pero suficiente para que ambos reaccionaran con sorpresa. Al ver la situación, los dos se quedaron mirándose por unos segundos, sin poder entender lo que acababa de suceder. Del terror, los amigos decidieron abandonar el lugar inmediatamente.

El video fue compartido en la plataforma TikTok a través de la cuenta "luis_lopez2012", donde rápidamente se volvió viral. La escena generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, acumulando más de 6 millones de reproducciones y miles de comentarios.

"A mí me pasó lo mismo con mis amigos", "De dónde salió el balón se ve una figura blanca", "Yo saldría corriendo, pero sin olvidarme la pelota" y "Bueno, pero por lo menos le pasó la pelota", fueron algunos de los comentarios más destacados.