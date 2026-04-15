Sintió la presencia de su padre fallecido, le pidió que se manifieste y sucedió algo inexplicable

Una escena cotidiana dentro de una casa familiar terminó convirtiéndose en un episodio inquietante, cuando un joven registró el momento exacto en el que, según asegura, el espíritu de su abuelo fallecido se manifestó frente a todos, luego de que su madre sintiera su presencia y le pidiera una señal.

De acuerdo con el video, la madre del joven comenzó a percibir algo extraño, como si alguien más estuviera allí. Convencida de que se trataba de su padre fallecido, decidió hablarle en voz alta y pedirle que diera alguna señal concreta para confirmar su presencia.

El momento en el que el "espíritu" del abuelo se manifestó en la casa

El video fue publicado en TikTok por el usuario "lolsi3zz", quien es nieto del hombre fallecido. En el clip se puede ver a la madre del joven explicando lo que siente: "Mi papá creo que está aquí, mirándome, cuidando a mis hijos y creo que me está escuchando", afirma.

Luego, la mujer se sienta frente a una puerta cerrada y le habla directamente: "Pa, si me estás escuchando y estás aquí con nosotros, abre la puerta". Instantes después, la puerta de la cocina se abre sola, lo que provoca una reacción inmediata de sorpresa en todos los presentes.

"¡La puerta estaba cerrada!", expresa la mujer, visiblemente impactada por lo ocurrido. Ante la situación, el joven que grababa decide hacer una segunda prueba para descartar cualquier coincidencia. "Lo vamos a intentar una vez más", explica antes de repetir el pedido.

En ese segundo intento, apenas comienza a decir "pa...", la puerta vuelve a abrirse de manera repentina. Minutos más tarde, una de las hermanas muestra cómo la puerta presenta cierta resistencia al intentar abrirse, como para demostrar que no se trataba de ningún truco.

Según detalló el joven en la publicación, el abuelo había fallecido dos años antes y la experiencia se dio a partir de la sensación de presencia que tuvo la madre. El video superó los dos millones de reproducciones en TikTok.



