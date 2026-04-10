Estremecedor video: escuchó el llanto de un bebé en el baño y al revisar registró una escalofriante actividad paranormal

Un hombre vivió un momento de terror mientras trabajaba, luego de escuchar el llanto de un bebé proveniente del baño del establecimiento. Al acercarse para ver qué ocurría, terminó registrando en primera persona una actividad paranormal.

El video fue compartido en redes sociales, una práctica cada vez más habitual entre los usuarios, que suelen difundir todo tipo de grabaciones. Entre ellas, se destacan aquellas que muestran escenas estremecedoras, con presencias extrañas o supuestos fantasmas.

Cuando advirtió que algo extraño ocurría en el lugar, sacó su teléfono celular y empezó a grabar la situación. En las imágenes se lo ve recorriendo cada una de las cabinas del baño en busca del inquietante lamento.

A medida que avanzaba, el llanto se volvía cada vez más evidente, aunque nunca logró dar con su origen. Al retirarse del lugar, comenzó a percibir algo más inquietante: distintos objetos empezaron a moverse por sí solos, como puertas y objetos. Si bien no se percibe en las imágenes, la extraña actividad puede escucharse claramente.

La persona compartió el video en redes sociales y dejó la siguiente pregunta en la descripción: "¿Qué harías?". Los usuarios no dudaron en responder y el contenido generó reacciones de todo tipo.

Video: un trabajador filmó el tenebroso llanto de un bebé en un lugar sin personas





¿Actividad paranormal o algo más? Las teorías sobre qué pudo haber sido el tenebroso llanto





En los comentarios del video, los usuarios dejaron distintas opiniones intentando dar una explicación a lo ocurrido. Entre ellas se leyeron mensajes como: "Son las paredes. En el transcurso del día absorben sonidos y ya a la noche que no hay ruido liberan las vibraciones" o "Dicen que los niños cuando parten de este mundo pasan directo, no se quedan en esta vida por ser ángeles ni pecados".

Otros internautas también sumaron sus impresiones, con reacciones más ligadas al miedo y la sorpresa por la situación registrada en el baño. Allí se destacaron frases como: "Qué valor para entrar a los baños"; "Si fuera yo, ya me hubiese ido"; "Era en el otro baño"; "Parece grabación".

El video fue originalmente publicado en 2025 y, pese al paso del tiempo, continúa circulando en distintas plataformas. Su difusión se mantiene vigente debido al impacto que generó entre los usuarios desde el primer momento.

Hasta ahora, el hecho no cuenta con una explicación concreta que aclare qué ocurrió realmente esa noche.