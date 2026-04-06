Escalofriante escena: estaba en la oficina, vio una inquietante sombra y al prender la luz se llevó el susto de su vida

Un hombre se llevó un fuerte susto en la oficina después de notar la presencia de una inquietante figura. Al intentar comprobar de qué se trataba, prendió la luz y lo que vio lo dejó sin palabras: el episodio fue registrado en video y generó cientos de comentarios.

"Estás solo en la oficina y de repente te pasa esto: ¿Qué harías?", se lee en la publicación que acompaña al clip paranormal, compartido a través de la plataforma china TikTok.

El momento fue registrado en primera persona con un celular. Desde el inicio se aprecia que la oficina está completamente a oscuras, y detrás de una ventana aparece una figura pequeña y estática.

Lo llamativo es que, de acuerdo con las imágenes, no había ninguna otra persona en el lugar además de quien estaba registrando la escena. En el momento en que decide encender la luz, advierte que la figura tenía ojos brillantes que parecían estar observándolo.

En el mismo video se muestra que, al día siguiente, revisan el sector de la oficina ubicado del otro lado de la ventana, pero la figura que había visto la noche anterior ya no se encontraba allí.

Video: así una figura oscura se le apareció en la oficina cuando estaba solo





A partir de esto, queda la incógnita sobre qué fue lo que vio el hombre y si se trató de un hecho con alguna explicación concreta o de un posible episodio de carácter paranormal difícil de justificar.

El video tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron sus teorías sobre lo que podría haber ocurrido.

Cabe señalar que el material fue publicado hace dos años, aunque sigue generando impacto por lo insólito de la escena, especialmente por la extraña sensación que produce el momento en que se enciende la luz y parece que la figura estaba observando.

En el momento en que prendió la luz, el hombre notó que dos brillantes lo miraban (TikTok/@rincon_escalofriante_ofi).

Entre los comentarios que se multiplicaron, algunos apuntaron a posibles explicaciones concretas: "¿No es el reflejo de la silla?"; "Una lechuza parada en la ventana, como todo buen animal nocturno refleja la luz en sus ojos"; "No hay que darle tanto drama, en mi ventana de noche se ven las sombras de los murciélagos", entre otros.

También hubo quienes aportaron otras hipótesis, como: "Es un gato"; "¿Alguien más vio que la silla se movió?"; "Siempre traten de buscarle la explicación más lógica, no se vayan por las ramas relacionando todo con fantasmas, ovnis, duendes".