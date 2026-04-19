Un repaso por la historia de los extraños "metapsíquicos"

Por Carlos Parodi (*)

@CarlosParodi.64

El concepto de "Espíritu" atravesó como un soplo divino los estrictos claus- tros académicos europeos a mediados del siglo XIX. Ese particular "ente" invisible e incorpóreo, provocó no pocas sugestiones entre aquellas sociedades ávidas de nuevas experiencias fenomenológicas.

Y esos espacios plenos de extraordi- naria mixtura, prohijaron transfor- maciones reveladoras en el universo científico y también en sus misterio- sas "ramas" periféricas.

Lo que desde la antigüedad se conocía como "Ciencias Ocultas" pasó a llamarse "Metapsíquica" en el vocabulario de los profesionales de las ciencias y de los incipientes investigadores de las actividades paranormales.

También los metapsíquicos hablaban del "Periespíritu", que Alan Kardec (1804-1869) padre de la doctrina Espiritista, definía como "Ese cuerpo fluídico de los espíritus". Y lo cierto es que la aventura de cruzar aquellos lábiles límites originó rechazos y controversias entre los círculos de las Ciencias.

Bajo este nuevo escenario, disciplinas como el Magnetismo, la Hipnosis y el Espiritismo oscilaron entre fluidos y energías a través de un laberíntico devenir de profundos cambios sustanciales en el pensamiento occidental.

Los practicantes metapsíquicos contaban con el lega- do del psicólogo inglés egresado del Trinity College de la Universidad de Cambridge, Edmund Gurney (1847- 1888) basado en su obras "Phantasms of the Living" y "Hallucinations", en las cuales su autor profundizaba en esas zonas no exploradas por las facultades mentales.

El mismo camino de búsqueda ultra terrenal había emprendido el biólogo Alfred Russel Wallace (1823-1913).

Este científico, conjuntamente con su amigo el naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) trabajó en la "Teoría de la Evolución" y - acaso como una extensión religiosa paralela a su formación académica- abarcó otros dominios, tal como lo demostró en su libro "Sobre los milagros y el Espiritualismo" publicado en 1875.

Curiosamente Wallace también se interesó en la probabilidad de vida extraterrestre en su obra "¿Es Marte habitable?" del año 1907.

Oscilando en medio de la corriente Positivista se publicó en 1922 el "Tratado de Metafísica" del médico fisiólogo francés Charles Richet (1850 -1935) Premio Nobel de Medicina (1913), el cual versaba acerca de misteriosas energías que rodean la existencia hu- mana y a su intrincado concepto del Más Allá.

El despertar Metapsíquico en Argentina

Los registros historiográficos documentan que en marzo de 1858 se creó en Buenos Aires la primera Sociedad de Espiritismo llamada "Fe, Esperanza y Caridad".

Muchas personalidades de los ámbitos científicos, políticos y culturales acu- dían a las sesiones seducidas por las asombrosas habilidades de los médiums.

El periodista Cosme Mariño (1847-1927) y políticos como Rafael Hernández (1840-1903) y Felipe Senillosa (hijo) (1838-1906) fueron las figuras de mayor renom- bre en el ámbito espiritista porteño de esos años.

Felipe Senillosa fue el intermediario para que visite Buenos Aires el médium "del momento", el norteamericano Henry Slade (1835- 1905). A tal efecto, a las promocionadas sesiones de Henry Slade asistieron Aristóbulo del Valle (1845-1896) y Carlos Pellegrini (1846-1906).

Otra curiosidad fue la creación en 1896 de una "Sociedad Magnetológica" inspirada en la enigmática figura del médico francés Franz Mesmer (1734- 1815).

Años después, uno de los metapsíquicos más conocidos que se afincó en Buenos Aires fue el ingeniero quí- mico paraguayo, Ovidio Rebaudi (1860-1931) quien pertenecía a la "Sociedad Espiritista Constancia" y se destacaba por sus performances mediante el uso de mesas parlantes y escritura automática.

Rebaudi publicó en 1896 el libro "Apuntes sobre Espiritismo Experimental". En esos tiempos resultaban muy interesan- tes las polémicas que se suscitaban a raíz de los orígenes del Espiritismo, así como su grado de credibilidad y de aceptación ante la sociedad y la Ciencia.

En tal sentido, mientras Mariño apelaba a una fuerte creen- cia religiosa, Senillosa y Rebaudi le daban un basamento empírico y proclamaban poder demostrar su veracidad frente a la escéptica mira- da de los ilustrados círculos académicos porteños.

Hacia 1920 las experiencias espiritistas se extendieron hacia otros puntos geográficos y La Plata fue uno de los lugares elegidos para que los concurrentes se maravi- llaran con las acciones del médium Osvaldo Fidanza (1883-1963). Lo particular de sus sesiones fue que utilizaba las técnicas de "Psicokine- sis" y "Telepatía".

Hacia la década de 1950 hubo un auge de las practicas espiritistas y son recordadas las mul- titudinarias asambleas realizadas en el Luna Park. En paralelo a ello, cobró relevancia la figura del psicólogo metapsíquico egresado de la Facultad de Humanidades de La Plata, Alejandro Erú (1916- 1969) quien tras recorrer India, creó en 1967 en Buenos Aires un "Centro Tibetano".

Según algunos documentos, se re- veló que la singularidad de este me- tapsíquico es que había conseguido captar la "manifestación" de un ser humano mediante una misteriosa técnica de "Efectos Físicos".