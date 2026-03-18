Inquietante: se asomó a la ventana de su casa y la aparición de una extraña figura oscura lo dejó aterrorizado

Aunque muchas personas aseguran ver o sentir "fantasmas", no todos llegan a registrar evidencia. Sin embargo, recientemente un joven logró captar a una extraña figura oscura al acercarse a la ventana de su casa, y el estremecedor video paranormal generó miles de comentarios en redes.

Los primeros segundos de la grabación, publicada en TikTok, empiezan mostrando la avenida tranquila durante la noche. Todo parece normal hasta que los autos comienzan a circular, y entonces lo inesperado se hace presente de manera muy particular.

Justo cuando los vehículos del lado de enfrente pasan, se alcanza a ver una sombra similar a una persona de pie, como mirando hacia quien graba. Solo dura un momento, pero fue suficiente para asustar a quien filmaba y a sus acompañantes.

"No debimos ver por la ventana. Si esto no fue algo paranormal, entonces no sé qué fue", escribió el dueño del video en la publicación que rápidamente se volvió viral en la plataforma china.

Video: así fue la extraña aparición de una sombra en medio de la avenida





Reacciones divididas ante la extraña aparición: ¿Fantasma o ilusión óptica?





El video provocó un aluvión de comentarios en TikTok, donde la publicación alcanzó casi cinco millones de visualizaciones y 236 mil "Me gusta". Sin embargo, no todos quedaron convencidos de lo que mostraba.

Entre los usuarios, algunos aseguraron no percibir ninguna sombra o fantasma, mientras que otros afirmaron haber visto con rapidez lo que el joven que grabó intentaba mostrar.

Así fue la extraña aparición paranormal que dividió los comentarios en redes (TikTok/@susurros.de.la.no2).

"Pa los que dicen que no se ve nada, se ve como una sombra cuando pasan los carros, yo creo se refiere a eso"; "Una silueta negra"; "En mis tiempos colocaban un círculo rojo para señalar"; "Eso es el espíritu de la muerte", fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Pese a los comentarios divididos, lo cierto es que en el video sí se llega a ver una sombra, pero su origen no fue revelado y el dueño de la publicación tampoco volvió a referirse al tema pese a que el contenido tuvo alta repercusión.