Su hijo tenía pesadillas y una noche la cámara grabó cómo un "fantasma" intentó llevárselo: el aterrador video

Muchos aseguran que los chicos pueden percibir presencias que los adultos no notan, y en los últimos días un video paranormal reavivó ese debate: un nene que venía teniendo pesadillas por las noches fue arrastrado por un "fantasma" y la escena de terror quedó registrada por una cámara de seguridad.

La grabación fue difundida en redes sociales por la mamá del nene, quien decidió contar lo que venían pasando desde hacía un tiempo. "Este video nunca lo habíamos mostrado porque cuando pasó teníamos miedo. Todo empezó cuando le compramos a mi hijo una cama de segunda mano", indicó.

La mujer explicó que, a partir de ese momento, el pequeño empezó a despertarse todas las noches llorando y que, al hablar con él, notaron que no se trataba de simples pesadillas. "Dijo que había un señor llamado Daniel", manifestó "Karo", la dueña de la publicación, al detallar lo que su hijo aseguraba ver en la habitación.

Una madrugada, el nene fue hasta la habitación de sus padres para despertarlos y ahí quedó registrada la escena que más inquietó a la familia: se lo ve llorando, intentando que lo atiendan, y en varios momentos su pierna se estira sola, como si alguien la estuviera jalando. Sin embargo, en las imágenes no aparece ninguna otra persona.

La mamá explicó que decidió compartir el video recién ahora porque ya no viven en esa casa, pero reconoció que hasta el día de hoy no saben con certeza qué fue lo que pasó ni qué es exactamente lo que se observa en las imágenes.

Video paranormal: así un "fantasma" quiso arrastrar a un nene en plena madrugada





"Los niños ven cosas que nosotros no vemos"

El video se volvió viral en pocos días y ya roza los cinco millones de reproducciones, con una fuerte interacción en TikTok y comentarios de todo tipo. Entre ellos, una usuaria sostuvo que le pareció un "niño revoltoso que no quería dormir".

También hubo quienes intentaron darle una explicación más racional y cuestionaron a la familia: "Por qué comprarían una cama de segunda mano para empezar"; "Es pánico nocturno y es muy común en los niños. No hay nada paranormal" y "Yo lo que veo es que el papá tiene el sueño bien pesado".

En contraposición, otros pidieron no minimizar lo ocurrido. "Los niños ven cosas que nosotros no vemos"; "Hacele caso a tu hijo; si el dice que hay alguien, lo hay. Bote la cama, de verdad el niño llora asustado" y "No es la cama de segunda mano, es que no le hiciste la limpieza energética, y a veces puede que no sea la cama si no tu casa", escribieron.