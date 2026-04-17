"Creer o reventar": así una cámara de seguridad captó una misteriosa figura que "atraviesa" las rejas de una casa

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda registró una insólita secuencia que generó miedo, en la que se observa a una figura oscura, similar a una sombra, desplazándose cerca de las rejas del lugar y atravesándolas.

El video paranormal fue difundido en TikTok por la usuaria "gisellemartinez1475" y superó los 200 comentarios. Los usuarios compartieron reacciones de asombro y distintas teorías sobre lo ocurrido, incluyendo la posibilidad de que se trate de una supuesta "entidad".

"Es al frente de mi casa. No sé a qué tenerle más miedo, si al vivo o al muerto", escribió la mujer sobre la filmación. Desde el inicio del video se puede ver a un joven parado en la zona, pero lo más llamativo ocurre segundos después, cuando aparece la sombra.

El clip tiene poco más de un minuto de duración y, a lo largo de su desarrollo, la misma "figura" aparece en reiteradas ocasiones en distintos sectores de la reja. En un momento, da la impresión de atravesarla. Se trata de una silueta oscura, con apariencia humana, aunque sin rasgos definidos ni forma corpórea.

En el epígrafe del video, la dueña de la publicación, sin advertir lo ocurrido, escribió: "Creer o reventar, me cuidan la casa".

Video: el momento en que la figura negra aparece y "atraviesa" las rejas de una casa





El video fue publicado en la plataforma hace algunos meses y acumuló numerosos comentarios, tanto por lo insólito de la situación como por las distintas interpretaciones y consejos que dejaron los usuarios sobre lo que podría estar ocurriendo.

"No se puede asegurar que sea un fantasma. Puede ser otra entidad. Lo único que te puedo decir es que por ningún motivo le permitas entrar y que busques poner algo que evite su entrada, no vaya a ser que sea un ser maligno", escribió una internauta en la publicación.

En tanto, otros usuarios plantearon diferentes explicaciones: "Es una sombra negra"; "Es una araña; me pasó lo mismo, al otro día me fijé y estaba la cámara con telas de araña"; "Mi abuela decía que las sombras negras son malignas" y "A mí me daba miedo poner cámaras por esto".