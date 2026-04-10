"¿Vieron lo mismo que yo?": filmó un departamento vacío y captó a dos personas que segundos después desaparecieron

Una chica dejó a todos con la boca abierta tras compartir un escalofriante video donde se ve a dos "fantasmas" en un departamento. Ocurrió mientras alguien filmaba el lugar para mostrar cómo estaba: en un momento se distingue una pareja que, luego, desaparece.

"Necesito que me digan si ustedes vieron lo mismo que yo", se la escucha decir a la mujer en los primeros segundos, mientras en las imágenes se observa a alguien recorriendo la unidad. Según explicó, es community manager de una inmobiliaria y el video se lo envió alguien con quien trabaja.

En una de las tomas se distinguen al menos dos personas en la zona de la cocina, aunque en ese momento no se les presta atención. Luego, al salir del baño, quien grababa se dirige hacia ese sector, pero ya no hay nadie. Según la chica, la persona se encontraba sola.

Acto seguido, la mujer sumó contexto: "Todo esto porque la persona que va a filmar siempre lo hace sola en el edificio o en el departamento que le toca. ¿Lo vieron? Es tan real que me dio miedo"

Video: así grabaron a dos "fantasmas" en un departamento vacío





La publicación se llenó de todo tipo de comentarios: desde quienes aseguraron haber sentido temor, al igual que la autora del posteo, hasta usuarios que rápidamente señalaron que podría tratarse de una edición.

"Yo veo a un matrimonio de viejitos. Tal vez no saben que ya no están en este mundo", fue uno de los comentarios que más repercusión tuvo. Otro, en la misma línea, agregó: "Si ponen pausa y hacen zoom se ve que uno de ellos es transparente".

Por el lado opuesto, también hubo reacciones como "Son dos personas reales, no hay ningún espíritu ahí"; "Hay un tremendo corte de edicion que se re nota". Y, en tono de broma, otro usuario sumó: "Si lo alquilan barato lo quiero, no me importa compartirlo con los de la cocina".

Cabe mencionar que el video data de 2024, pero pese al tiempo transcurrido, continúa reapareciendo en TikTok debido al impacto que genera entre los internautas.