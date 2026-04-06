Escuchó ruidos, bajó y encontró a un "fantasma" en las escaleras: el escalofriante video que muestra las manos del espíritu

Una chica vivió uno de los momentos más inquietantes de su vida en su propia casa tras escuchar ruidos extraños. Al bajar al comedor, se encontró con una escena que la dejó paralizada: en la escalera advirtió la presencia de un espíritu que parecía intentar subir.

"Hola, gente. Otra vez el ruido ese. Facu me estaba haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo", se la escucha decir al comienzo de la filmación paranormal, mientras en las imágenes se la ve saliendo de la habitación en busca de ese sonido extraño.

En un momento, deja de hablar, visiblemente impactada por lo que observa: en la escalera se distinguen lo que parecen ser dos manos. Permanece unos segundos inmóvil y, tras decir "hay algo ahí", comienza a llamar a sus mascotas para que suban y evitar bajar ella misma.

Como los animales no aparecen, la joven decide ir hacia ellos. En ese instante, se perciben unos ojos brillantes y la figura desaparece en medio de la oscuridad.

Se escucha luego cómo la perra que estaba abajo empieza a ladrar, como si también hubiera notado la presencia. Acto seguido, prende la luz y muestra que no hay nadie más en el lugar, más que las mascotas.

Video: así una chica grabó a un espíritu intentando subir por las escaleras





Los usuarios reaccionaron con sorpresa y temor ante la escena





El video no tardó en sumar repercusiones en TikTok, donde superó los dos millones de visualizaciones y acumuló cientos de comentarios por el momento que quedó registrado en la escalera.

"¿Soy la única que vio en las escaleras como dos manos como subiendo? Qué miedo; "El fantasma: Nunca había llegado tan lejos"; "Eso es tener ovarios de oro"; "Cómo se te ocurre bajar"; "Eso se vio muy real... El movimiento de las manos muy miedoso", fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Así la chica filmó a un espíritu intentando subir las escaleras de su casa (TikTok/@mitosyleyendasdelvalle).

El contenido fue publicado por la cuenta "mitosyleyendasdelvalle", dedicada a difundir este tipo de situaciones, hace pocas semanas. Mientras muchos internautas aseguraron haber sentido miedo o creído en lo que veían, otros pusieron en duda la autenticidad de la escena.

Más allá de las distintas opiniones, el video generó una fuerte repercusión y, por el momento, no cuenta con explicaciones adicionales, ya que la protagonista no volvió a referirse al episodio.