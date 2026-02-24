Dejó su moto en el garaje, escuchó un ruido y cuando fue a verla se llevó un fuerte susto: "Se prendió sola"

Los fenómenos paranormales, según quienes creen en ellos, pueden manifestarse de distintas maneras y en los momentos más inesperados. Tal fue lo que le ocurrió a un joven que dejó su moto apagada en el garaje y, al regresar, se encontró con una escena que le generó escalofríos: se había prendido sola.

En el video se observa el interior del garaje y, de manera repentina, el rodado se enciende sin que nadie aparezca. El dueño, que estaba filmando, aseguró que no había ninguna persona cerca del vehículo cuando ocurrió.

En medio de la sorpresa, el joven lanza algunas puteadas y, cuando se acerca una mujer -aparentemente su madre-, le advierte: "Sola se prendió". Ella se acerca al rodado y él hace lo mismo; al revisar, comprueban que la llave no estaba colocada, un detalle que aumentó todavía más su desconcierto.

La secuencia termina cuando logran apagar la moto a la distancia, aparentemente mediante el sistema de encendido electrónico que utiliza el rodado.

De terror: así una moto se prendió sola y reavivó el debate sobre lo paranormal





La grabación fue difundida en TikTok por el usuario "simon.azzar" y sumó medio millón de visualizaciones, además de generar un intenso intercambio entre los usuarios.

Algunos acompañaron la idea de que podría tratarse un "fantasma" y relataron situaciones similares, mientras que otros se inclinaron por hipótesis técnicas vinculadas a desperfectos eléctricos o fallas en el encendido.

"Esas motos tienen el control para la alarma y para prenderla. Me pasó lo mismo y resultó que un vecino tenía la misma moto y el control de la llave prendía las dos"; "Desconectá la batería, tenés un corto"; "Es de creer o no, pero sí se manifiestan"; "Los espíritus motoqueros"; "Tiene ganas de salir"; "Soñó que se caía por eso se despertó de golpe. Las motos también tiene sueños, amigo", fueron algunas de las reacciones.

El episodio volvió a poner en discusión en redes sociales el clásico cruce entre explicaciones racionales y teorías asociadas a lo paranormal, con posturas divididas y argumentos de ambos lados.