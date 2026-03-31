Puso una cámara en la habitación de su hijo y captó una aterradora actividad paranormal: el video dejó a todos en shock

Lo que parecía una simple medida de seguridad terminó en una escena difícil de explicar: un hombre dejó una cámara en la habitación de su hijo y registró una inquietante secuencia paranormal que dejó en todos en shock.

El video, publicado originalmente en TikTok, se difundió rápidamente por lo impactante del momento. En las imágenes se observa al nene durmiendo hasta que, de forma repentina, una fuerza lo arrastra hacia la parte inferior de la cama.

Desesperado, el chico sale corriendo del cuarto y llama a su papá, gritando, que llega de inmediato y se ubica frente a la cámara para ver qué había pasado. Según se desprende de otras publicaciones del hombre, el dispositivo habría sido instalado porque en la vivienda ya se registraron episodios similares.

"Dejo la cámara grabando mientras mi hijo dormía por si pasaba algo captarlo... Esto sucedió", escribió el hombre al compartir el registro. El video tuvo una fuerte repercusión y acumuló más de 6,5 millones de visualizaciones.

Video: así una cámara registró inquietante actividad paranormal en la habitación de un niño





Aunque el usuario, identificado como "Frandevil", compartió este video en 2024, continúa publicando distintos episodios "paranormales", tanto dentro de su casa como en otros lugares, como un cementerio o incluso el baño de un cine.

En una de sus publicaciones más recientes, mostró a su hijo pequeño solo en una habitación a oscuras, conversando con alguien, aunque no se observa a ninguna otra persona en el lugar, algo que volvió a generar inquietud entre los usuarios.

Así corría el nene tras ser arrastrado por un "fantasma" (TikTok/@frandevil).

El hombre es oriundo de España y tendría un interés particular por este tipo de fenómenos, algo que podría explicar la frecuencia con la que registra y comparte estas experiencias en redes sociales, pese a las críticas de quienes dudan de su veracidad.

Especialistas y usuarios suelen coincidir en que la probabilidad de percibir este tipo de situaciones puede estar vinculada a la sugestión, ya que muchas de estas experiencias dependen de la interpretación que hace el cerebro sobre determinados estímulos, además de la influencia de creencias y relatos populares.