Jugaba con su perrita y registró una presencia que la dejó helada: "Nadie más estaba en mi cuarto"

Una joven vivió un momento escalofriante mientras jugaba con su perrita, y todo quedó registrado en video. Lo que empezó como una mañana tranquila se convirtió en una escena paranormal inquietante al notar una presencia extraña en su habitación, a pesar de estar completamente sola.

El video fue publicado por una usuaria de TikTok y rápidamente generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes se mostraron sorprendidos y aterrados. Aunque la joven no percibió nada extraño mientras filmaba, al revisar la grabación quedó completamente impactada.

"Capté algo anormal mientras grababa a mi perrita en mi cuarto", escribió la joven, aclarando que su hermana dormía a su lado y que nadie más estaba presente en la habitación, un detalle que sumó todavía más miedo.

En las imágenes se observa a la perrita, mientras que de fondo aparece una colcha que la joven capta casi por accidente. Al reproducir el video en cámara lenta, se distingue lo que parece ser un rostro humano, pero apenas unos segundos después, cuando vuelve a enfocar, ya había desaparecido.

Video: así fue el escalofriante momento en que la chica grabó a la extraña presencia





Las impactantes reacciones al escalofriante momento paranormal





El video acumuló casi 600 mil reproducciones y rápidamente despertó la reacción de los usuarios. Una seguidora expresó lo que muchos sintieron: "Da una vibra extraña tu video, aún sin haber visto nada ya sentía raro".

Otra internauta comentó: "Vine a reírme y criticar porque no veía nada de terror y terminé meada", mientras que otra se preguntó: "¿Cuántas veces nos pasarán cosas así frente a nosotros y no nos damos cuenta?".

En total, la publicación superó los 7 millones de visualizaciones y recibió más de 7 mil comentarios. Aunque algunos sugieren que podría tratarse de una persona real en el lugar, no se ofreció ninguna aclaración y el episodio sigue siendo un misterio.