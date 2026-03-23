Creyó que hablaba con un hombre, pero revisó las cámaras y se dio cuenta que era un "fantasma"

Lo que parecería un encuentro común se volvió un hecho escalofriante para un hombre que caminaba por la calle. Se cruzó con alguien que le hizo una pregunta y al revisar las cámaras de seguridad descubrió que en realidad no había nadie: lo que había visto era un "fantasma".

La grabación "paranormal" muestra al sujeto caminando con total normalidad hasta que se detiene de repente y empieza a mover la mano, como si le diera indicaciones a alguien. Sin embargo, las mismas imágenes revelan que estaba completamente solo.

Lo perturbador llegó después, cuando ingresó a la casa y le preguntaron qué estaba haciendo. El protagonista relató que un sujeto lo frenó y le consultó por una calle: "Te lo juro por Dios, un señor se me acercó y me preguntó '¿Dónde es la primera?'", detalló.

El hombre, visiblemente nervioso, aseguró que le había indicó al sujeto que debía cruzar y continuar un poco más en bajada. Sin embargo, las cámaras confirmaron que le hablaba al "aire".

La publicación desató una ola de comentarios en redes: mientras algunos creyeron en lo que relató, otros sospecharon que se trató de una actuación.

Video: así un hombre conversó con un "fantasma" en la calle









Desde el registro de una "neblina" hasta experiencias similares: así reaccionaron los usuarios





El impactante hecho ocurrió en México y acumuló más de 7 millones de visualizaciones, acompañado de miles de comentarios.

"Ahora la pregunta es, cuántas veces nos ha pasado eso sin darnos cuenta de que ya está muerto", escribió un usuario, mientras que otro agregó: "Lo noto real, se ve la neblina blanca hacia él".

Así el hombre del video hablaba con el "fantasma" (TikTok/@terror_mx_original).

Varios internautas compartieron experiencias similares. "Yo estuve platicando con un amigo. A las 2 semanas, me enteré de que había fallecido, un mes antes. Tardé semanas en asimilar lo sucedido", relató un seguidor.

Entre las demás respuestas se leyeron comentarios como: "Actuado"; "Son almas perdidas"; "En el momento donde el señor se para se ve el la cámara como una neblina pasa por la calle"; y "Ahora cada vez que me pregunten una dirección saldré corriendo".